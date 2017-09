Ernesto Valverde exalta elenco após virada do Barcelona: "Elenco amplo com poder de reação"

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Em uma difícil vitória do Barcelona neste sábado (16), a equipe do técnico Ernesto Valverde viajou a Madrid para enfrentar o Getafe e venceu a partida de virada pelo placar de 2 a 1. Após a partida o treinador do Barça destacou os seus jogadores como Denis Suárez e Paulinho que saíram do banco de reservas e foram os autores dos gols que deram a vitória para o Barça. O técnico ainda lamentou a lesão de Dembélé, mas ressaltou o poder de reação da equipe.

Falando sobre a partida, o técnico do Barcelona destacou a vitória fora de casa contra um difícil rival que deu bastante problemas para o Barça. Além da forte defesa feita pelo Getafe, o técnico também destacou a dificuldade de jogar num gramado seco.

“Foi uma partida dura e nos custou muito contra um rival que nos pressionava e não nos deixava espaço para criar. O campo também não ajudou muito porque estava seco e a bola corria pouco, não estamos acostumados. Porém conseguimos virar o placar da partida e isso demonstra nosso poder de reação em um campo complicado”, destacou o treinador.

O comandante catalão também fez questão de elogiar a partida feita pelo Getafe, que proporcionou bastante perigo para o Barça e também soube se fechar muito bem, criando muita dificuldade para os catalães conseguirem abrir espaço e ter oportunidades.

“O adversário estava nos pressionando bem e estava nos gerando perigo na defesa de maneira constante. O Getafe se fechava bem e nos colocamos pressão muito perto da área, mas não conseguíamos superar a defesa deles”, comentou Valverde.

O treinador também foi perguntado sobre seu elenco depois de os dois gols da partida serem feitos por jogadores que saíram do banco de reservas e entraram na segunda etapa para virar a partida para os culés. “Nosso elenco é bastante amplo e La Liga recém começou, todos os jogadores merecem espaço para jogar”, disse o técnico.

Para finalizar a sua entrevista, Valverde falou sobre a lesão de Dembélé, que deixou a partida ainda no início da primeira etapa. Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas o técnico lamentou a perda do jovem jogador do Barça. “É cedo para fazer uma avaliação sobre a lesão, mas é uma pena porque ele estava entrando na dinâmica da equipe. Esperamos que não seja nada tão sério”, encerrou Valverde.

A próxima partida do Barcelona será já nesta terça-feira (19), às 17h, onde irá receber o Eibar no Estádio Camp Nou. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, onde o Barcelona tentará manter o 100% de aproveitamento na competição, além da liderança.