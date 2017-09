Após dois empates em casa, Real Madrid visita Real Sociedad no Anoeta

INCIDENCIAS: Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol - La Liga Santander - será disputada no Estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián, neste domingo (17).

Depois de empatar duas vezes no Santiago Bernabéu, com Valencia e Levante, o Real Madrid comandado por Zinedine Zidane viaja repleto de desfalques para enfrentar a Real Sociedad, vice líder - 100% na competição, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Municipal de Anoeta, 15h45 pelo horário de Brasília.

Em situações diferentes na tabela e nos ânimos, o time blanco conta com os desfalques de Cristiano Ronaldo e Marcelo, por suspensão, Karim Benzema e Mateo Kovacic por lesões, Toni Kroos e Jesús Vallejo não realizaram o último treino com a equipe em Valdebebas e devem ficar de fora da lista de convocados por Zidane - não divulgada até o termino desta matéria.

Pelo lado do time da casa, Iñigo e Oyarzabal são os desfalques de última hora, os jogadores não se recuperaram a tempo e ficaram fora da lista erreala. Apesar dos desfalques, o ponto fonte do time neste inicio do campeonato estará presente: Juanmi, artilheiro da equipe com 3 gols, o brasileiro Willian José e o espanhol Illarramendi, estão confirmados no duelo de amanhã.

Vice líder, Sociedad busca vitória para se manter na cola do Barcelona

Depois de vencer Celta, Villarreal e Deportivo La Coruña nas três primeiras rodadas, o time comandado por Eusebio Sacristán vem com alguns desfalques mas com força máxima em seu ataque, que marcou três ou mais gols nos últimos quatro jogos.

Na coletiva pré-jogo, Sacristán comentou o cansaço da equipe: "O time está com bons ânimos, bem. Fisicamente estão cansados", confirmou o técnico sobre o jogo no meio da semana onde o time goleou o Rosenborg por 4 a 0 pela Europa League.

O bom começo de temporada, tem empolgado Eusebio que descantou a boa fase. "Temos que aproveitar o embalo para vencer o Madrid e seguir adiante. Confiamos no nosso momento e sabemos que temos que fazer tudo certo para vencer", comentou.

"Real Madrid tem um grande elenco, ótimos jogadores e muito potencial físico e técnico", explicou Sacristán que mais tarde comentou sobre o domínio merengue em campo. "Eles tem ótimos contra-ataques, o que é difícil de parar. Queremos evitar dar-lhes a chance de avançar, vamos ver quem sairá vencedor", declarou.

Antes de terminar a coletiva, o espanhol ainda falou sobre seu excelente meio campo - que tem feito a diferença neste inicio de campeonato. O treinador foi só elogios para Illarramendi, Xabi Prieto e Zurutuza.

Um Real Madrid obrigado a vencer

Para o atual campeão, o Campeonato Espanhol está mais complicado do que gostariam. Com apenas 1 vitórias nos três primeiros jogos, os merengues amargam fora das primeiras posições e tivemos resultados frustrantes empatando duas vezes em casa. Não bastasse isso, o elenco conta com seis desfalques: Cristiano Ronaldo, Marcelo, Jesús Vallejo, Toni Kroos, Mateo Kovacic e Karim Benzema.

Na coletiva de imprensa, Zidane demonstrou saber o que vai enfrentar pela frente: um vice líder 100% na competição, que joga no Anoeta, onde a partida nunca é fácil. "Sabemos que vamos encontrar uma ótima equipe. Eles tem feito um inicio de temporada muito bom, mas para nós, nada muda. Vamos fazer uma boa partida e vencer", declarou o francês.

Sobre as ausências, Zizou confirmou que não terá Kroos e Vallejo à disposição: "Não vamos contar com eles. Quem não treina no dia antes da partida, não joga. Estão sentindo algumas dores, e como sempre, não vamos arriscar. Existem momentos complicados numa temporada, estamos vivendo agora com algumas lesões. Não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com Kovacic." Outro que demonstrou sentir dores no treino foi Ceballos, mas o técnico descartou possibilidade de dores ou lesões.

A boa notícia para os merengues é a volta de Marco Asensio, o camisa 20 que não jogou no meio da semana pela Uefa Champions League, deve ser um dos líderes do ataque blanco neste domingo (17), ao lado de Gareth Bale e possivelmente Borja Mayoral - já que Karim Benzema está afastado por lesão e deve desfalcar o time por mais três ou quatro partidas, no minimo. Isco Alarcón também deve jogar.