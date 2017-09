Real Madrid continua 'blindagem' do elenco e renova com Dani Carvajal até 2022

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

O Real Madrid anunciou neste domingo (17) que ampliou o contrato do lateral-direito Dani Carvajal por mais dois anos. Vínculo entre clube e jogador agora será até 2022.

Depois do meia Isco e do brasileiro Marcelo, foi a vez de Carvajal renovar o contrato com o clube merengue. A diretoria anunciou que o atleta comparecerá à sala de imprensa do Santiago Bernabéu nesta segunda-feira (18) para uma entrevista coletiva.

Dani foi revelado nas divisões de base do Madrid, mas antes de fazer sua estreia pela equipe principal foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha em 2012. Atuou em 32 partidas e marcou um gol, com as boas atuações, o Real ativou a cláusula de recompra e trouxe o lateral um ano depois.

Desde que voltou à Madrid, virou titular indiscutível da posição, nem mesmo o brasileiro Danilo conseguiu espaço, sendo assim negociado com o Manchester City. Carvajal é também titular da Seleção Espanhola.

Desde o seu retorno, conquistou uma La Liga, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha, três Uefa Champions League, três Supercopas da Uefa e dois Mundiais de Clubes da Fifa. Também ganhou a Eurocopa pelas categorias sub-19 e sub-21 com a Espanha. Com apenas 25 anos é um dos melhores na sua posição atualmente.

A política de contratação do clube com a presidência de Florentino Pérez vem mudando nos últimos anos. Em vez dos jogadores de grande renome, jovens com grande potencial tem virado os alvos. Dani Ceballos, Theo Hernández, Vallejo, Llorente e Asensio são exemplos recentes de que o clube, apesar de ter um ótimo elenco, já pensa no futuro. Jogadores contratados nos últimos anos ou que estavam emprestados e retornaram ao clube já foram inclusive utilizados no time principal.

Claramente a onda dos galácticos deixou o time blanco, mas grandes jogadores como Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale sempre estarão presentes no segundo clube mais valioso do mundo, segundo a revista Forbes.