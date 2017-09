Real Madrid bate Sociedad no Anoeta e iguala recorde do Santos de Pelé

INCIDENCIAS: partida válida pela quarta rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio Anoeta, na Andaluzia

O Real Madrid voltou ao caminho das vitórias no Campeonato Espanhol 2017/18. Neste domingo (17), os comandados de Zinédine Zidane visitaram e venceram a Real Sociedad por 3 a 1, com gols de Borja Mayoral, Kévin Rodrigues (contra) e Gareth Bale. Kévin Rodrigues, que marcou contra também, fez o único gol da equipe da Andaluzia.

Com a vitória e os gols, a equipe blanca alcançou um grande feito e chegou a marca absurda de 73 jogos seguidos marcando, no mínimo, um gol, igualando, assim, o recorde do Santos de Pelé, que conseguiu o feito na temporada 1962/63.

Foto: Reprodução/Bleacher Report

Com este resultado, os merengues chegam a oito pontos e assumem a quarta colocação, enquanto a Sociedad segue com nove e na terceira posição. Na próxima rodada, que será no meio de semana, a Real Sociedad visita o Levante na próxima quinta-feira (21), às 17h. Na quarta-feira (20), o Real Madrid recebe o Real Bétis, também às 17h. Esse jogo pode ser o do novo recorde de jogos seguidos marcando.

Mayoral brilha e merengues ficam na frente

Precisando mostrar serviço, o Real Madrid foi a campo com um time bem jovem e querendo mostrar trabalho, e até conseguiu no início do jogo, ficando bem mais tempo com a bola. A Sociedad se fechava como podia e tentava sair nos contra-ataques para, quem sabe, arrumar um importante gol.

E o gol merengue não demorou para sair, quando Borja Mayoral recebeu na intermediária, abriu com Casemiro, que cruzou, Sergio Ramos, que se aventurou no ataque, fez muito bem o pivô e a bola sobrou para o próprio Mayoral, que finalizou de primeira e abriu o placar no Anoeta: 1 a 0 Real Madrid.

Mayoral marcou seu primeiro gol oficial pelo Real Madrid | Foto: Ander Gillenea/Getty Images

Após o gol, a Sociedad acordou na partida, tanto que conseguiu chegar ao empate em menos de dez minutos depois, quando Odriozola recebeu na direita, foi ao fundo, cruzou, o lateral-esquerdo Kevin Rodrigues pegou de primeira dentro da área e Keylor Navas acabou aceitando: 1 a 1.

Só que o herói acabou se tornando "vilão". Seis minutos após o empate, o Real Madrid puxou contra-ataque com Borja Mayoral, que fez grande jogada individual, invadiu a área, cortou o marcador, cruzou, Kevin Rodrigues tentou cortar, mas acabou mandando contra o próprio patrimônio, deixando os merengues na frente após 45 minutos: 2 a 1 Real Madrid.

Bale faz lindo gol e confirma vitória

As duas equipes voltaram do intervalo querendo bastante o gol. Os donos da casa buscavam o empate a todo custo, para seguir com sua invencibilidade, enquanto os merengues precisavam mostrar trabalho e vencer um jogo bastante complicado, que daria uma moral gigante para o restante do campeonato, ainda mais após dois empates seguidos em casa.

E quem conseguiu marcar após 15 minutos de segundo tempo foram os visitantes mais uma vez, e em grande estilo, quando Isco deu grande lançamento para Bale, que ganhou do defensor na corrida, na sua especialidade, invadiu a área e deu um lindo toque por cima de Rulli, deixando tudo mais tranquilo para os merengues: 3 a 1 Real Madrid.

Momento do gol de Gareth Bale | Foto: Angel Martínez/Getty Images

Depois disso, a partida perdeu força, pois o Real Madrid começou a cadenciar mais a bola para não sofrer com nenhum erro. A Sociedad não tinha poder de fogo e foi completamente anulada durante boa parte do jogo, o que acabou acarretando nas importantíssima vitória blanca no Anoeta.