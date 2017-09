Destaque do time, Willian José renova com Real Sociedad até 2022

(Foto: Divulgação/Real Sociedad)

A diretoria da Real Sociedad anunciou a ampliação do contrato de um dos importantes jogadores da equipe na última temporada. A extensão do contrato do atacante brasileiro William José até o ano de 2022. Anteriormente com contrato até 2021, as partes anunciaram o acordo por mais um ano e com isso, os bascos seguem adiante com a proposta de manter seus principais jogadores de seu elenco.

Revelado nas categorias de base do CSA, o jogador iniciou sua carreira profissional no Grêmio Barueri em 2009 e em 2011 fora negociado com o Deportivo Maldonado, equipe uruguaia com tradição em comprar jogadores e emprestá-los a outros times, tendo casos notáveis além do de William José, Jonathan Calleri, atualmente no Las Palmas, e Geronimo Rulli, companheiro de Willian no clube basco. Em seu período de empréstimos, o atacante passou pelo São Paulo (2011 à 2012), Grêmio (2013), Santos (2013), Real Madrid (2014), Real Zaragoza (2014-15) e Las Palmas (2015-16), antes de ser negociado com Los Txuri-urdin.

Na temporada 2016/17 foi um dos grandes destaques do clube basco na sexta colocação na La Liga. Com 28 jogos, 12 gols e quatro assistências, sendo artilheiro da equipe comandada por Eusébio Sacristán. Na atual temporada, William José marcou dois gols em quatro partidas do Campeonato Espanhol, onde o clube é o atual terceiro colocado com três vitórias e uma derrota, sofrida diante do Real Madrid na última rodada.

Os próximos jogos da Real Sociedad pela La Liga são diante do Levante pela quinta rodada no dia 21 (quinta feira), em Valencia e uma semana depois, o clube viajará para a Rússia, onde joga diante do Zenit pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Europa League. Na primeira rodada do certame continental, a equipe basca venceu o Rosenborg, jogando no Estádio Anoeta, em San Sebastián, pelo placar de 4 a 0.