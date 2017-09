Zidane garante renovação com Real Madrid e exalta volta de Cristiano Ronaldo

Foto: Angel Martínez/Getty Images

O torcedor do Real Madrid teve boas razões para sorrir nesta terça-feira (19). O técnico Zinédine Zidane confirmou em coletiva visando a partida desta quarta-feira (20) contra o Real Bétis que sua renovação com o clube merengue está fechada e garantiu que sou foco não mudará, independente da ampliação contratual.

"Estou muito bem aqui, não teria por que sair. Posso dizer que a renovação está fechada, mas isso também não muda nada, porque meu foco sempre foi trabalhar para cada jogo, sem pensar muito no futuro", afirmou o francês.

Além disso, vale destacar que o grande "reforço" do clube blanco para a partida desta quarta é Cristiano Ronaldo, que retorna após cumprir suspensão de cinco partidas. Ele ficou de fora do jogo de volta da Supercopa da Espanha e perdeu as quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, contra Deportivo La Coruña, Valencia, Levante e Real Sociedad. Zidane exaltou o retorno do português, dizendo que até vê o jogador mais feliz.

“Estamos todos muito felizes de ver ele em campo novamente e espero que seja a última vez na qual ele seja desfalque. Vejo ele até mais feliz, porque ele gosta de jogar e estar com seus companheiros”, finalizou Zidane.

Como já dito, os merengues retornam aos gramados nesta quarta-feira, às 17h, quando recebem o Real Bétis, buscando diminuir a diferença ao líder e arquirrival Barcelona, que está com quatro pontos na frente.