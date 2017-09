Valencia goleia Málaga com direito a hat-trick 'relâmpago' de Zaza e segue invicto

A abertura da quinta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18 foi marcada com uma goleada. Nesta terça-feira (19), o Valencia recebeu e não deu chances ao Málaga, vencendo por 5 a 0, com gols de Santi Mina, Rodrigo Moreno e um hat-trick em um intervalo de oito minutos de Simone Zaza.

Com este resultado, os morcegos invictos e assumem a terceira posição com nove pontos. O Málaga está afundado na lanterna com cinco derrotas em cinco partidas. Na próxima rodada, o Valencia terá um duelo direto da parte de cima da tabela, quando visita a Real Sociedad no domingo (24), às 15h45. No sábado (23), às 13h30, o Málaga recebe o Athletic Bilbao.

Desde o começo o Valencia era muito mais presentes no campo de ataque e chegava com certa facilidade, tanto que o primeiro gol saiu um pouco cedo, quando Parejo lançou na direita Soler na direita, que dominou, cruzou e Santi Mina cabeceou no contra-pé de Roberto, abrindo o placar no Mestalla: 1 a 0 Valencia.

À partir daí, o Málaga até conseguiu equilibrar um pouco as ações da partida, tendo mais tempo com a bola no pé em relação ao início de jogo, enquanto os donos da casa tinham paciência para achar espaços na defesa do time de Míchel. Mesmo assim, nada de mais importante aconteceu na primeira etapa.

Foi no segundo tempo que o show dos morcegos e, especialment, de Simone Zaza, começou. Com apenas dez minutos de segundo tempo, o show do atacante italiano começou, quando Soler, mais uma vez, foi acionado na direita, cruzou, Santi Mina, em posição irregular, não completou e Zaza se jogou na segunda trave para marcar: 2 a 0 Valencia.

Apenas cinco minutos depois veio o terceiro do ex-Juventus, quando Parejo recebeu na direita, esperou a aproximação de Montoya, passou para o lateral, que cruzou e Zaza, completamente livre na área, cabeceou e fez mais um: 3 a 0 Valencia.

Só que ainda deu tempo dele marcar mais um antes de ser substituído, quando Santi Mina tentou fazer jogada individual pelo meio, Luis Hernández conseguiu desarmar, mas Zaza foi mais esperto, ficou com a sobra, saiu cara a cara com Roberto e tocou na saída do arqueiro: 4 a 0 Valencia. Três gols em oito minutos para o camisa 9 do Valencia.

Santi Mina e Zaza comemorando o terceiro gol do italiano | Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

No final da partida, o substituto de Zaza ainda deixou o dele. Aos 41', Gonçalo Guedes, que fez grande partida, recebeu no meio, deu ótimo passe na área para Rodrigo Moreno, que tocou na saída de Roberto e fechou a conta no Mestalla: 5 a 0 Valencia.