Paulinho marca pela segunda vez, Messi faz quatro e Barcelona devasta o Eibar

Em partida válida pela quinta rodada da La Liga nessa terça feira (19) o Barcelona venceu o Eibar pelo placar de 6 a 1, no Estádio Camp Nou e segue como a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. A equipe blaugrana contou com quatro gols de Lionel Messi, que chegou aos nove gols na competição, sendo o artilheiro isolado, além de Paulinho e Denis Suárez, enquanto a equipe basca descontou com Enrich. O uruguaio Luis Suárez apenas assistiu a partida do banco de reservas, não sendo utilizado no jogo.

Com a vitória, a equipe catalã permanece como líder isolada do campeonato com 15 pontos, cinco a mais que o Sevilla, que entrará em campo nessa quarta feira (20) diante do Las Palmas, podendo chegar aos 13 pontos em caso de vitória. Já o Eibar figura na 13ª colocação, com seis pontos e pode perder posições após o final dessa rodada.

O Barcelona volta a campo no sábado (23) às 15h45 diante do Girona, na Catalunha. Já o Eibar enfrentará o Celta de Vigo no domingo (24) jogando no País Basco.

Eibar começa melhor, mas cede a pressão do Barcelona

Os visitantes começaram pressionando e logo aos três minutos, Enrich recebe lançamento e chuta para ótima defesa de Ter Stegen. O goleiro alemão seria novamente acionado aos nove minutos, após chute de Inui. O time comandado por José Luis Mendilibar seguia pressionando a saída de bola do Barcelona nos primeiros minutos.

Após bela jogada, Semedo é derrubado na área por Gálvez. Na cobrança de pênalti, Messi com tranquilidade bateu o goleiro Dmitrovic. Com o gol, o Barcelona passou a pressionar mais a equipe do Eibar, mas só conseguiria o segundo gol na partida aos 38 minutos. Após escanteio cobrado por Denis Suárez, o volante brasileiro acertou belo cabeceio e marcou seu segundo gol pelo Barcelona, visto que na rodada anterior, havia feito um dos gols da vitória diante do Getafe por 2 a 1.

Barcelona engrena e goleia na segunda etapa

Após um primeiro tempo bom, o Eibar continuou pressionando a saída de bola do Barcelona, mesmo com o placar adverso, muitas vezes se arriscando com a marcação pressão e deixando espaços para o clube blaugrana tocar a bola.

Na etapa final, Denis Suárez ampliou após rebote em chute de Messi. O Eibar ainda conseguiria marcar com Enrich, porém Messi novamente marcaria para o Barcelona por mais três ocasiões, fechando a goleada catalã.