Valverde exalta Messi após 'poker' diante do Eibar: “É um jogador extraordinário”

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Em mais uma vitória do Barcelona no Campeonato Espanhol, o técnico Ernesto Valverde se mostrou bastante contente com o 6 a 1 da sua equipe diante do Eibar. Com a quinta vitória na competição, o Barcelona manteve o 100% de aproveitamento e agora lidera a tabela com 15 pontos ganhos. O comandante blaugrana ainda destacou a atuação de Lionel Messi, autor de quatro gols que deram a vitória ao Barça.

Na sua coletiva, Valverde se disse muito contente com o difícil resultado sobre o Eibar, já que é uma equipe sempre complicada de enfrentar. Mesmo com a goleada, o treinador ainda avisou que resta a partida do final de semana contra o Girona, para fechar bem a semana.

“Estamos contentes por estas duas últimas partidas, mas nos resta a partida em Girona para completar a semana. Pelo jogo de hoje estamos contentes por superar as dificuldades que o Eibar sempre nos propõe em suas partidas”, destacou Valverde.

Também sobre a partida de hoje, Valverde disse que o jogo foi importante para descansar alguns de seus titulares para não desgastar muito a equipe. Além disto, o treinador falou sobre a importância de dar mais minutos em campo para os jogadores do banco, que conseguiram fazer boa partida.

“Hoje tivemos chance de dar um pouco de descanso para alguns dos nossos jogadores e também dar mais minutos para outros atletas que tem tido pouco espaço. Nos saímos bem em um duelo onde conseguimos fazer uma pressão alta”, analisou o técnico.

O técnico espanhol também falou sobre Leo Messi e destacou mais uma atuação brilhante do argentino. Autor de quatro gols na partida contra o Eibar, Messi já é o artilheiro isolado do campeonato, somando nove gols em cinco rodadas na La Liga. “Acabaram-se as palavras para definir Leo Messi. É um jogador com muito talento, extraordinário”, comentou.

Finalizando a sua entrevista, Valverde falou sobre a boa e rápida adaptação que Paulinho e Semedo estão fazendo na equipe. O técnico também falou sobre Aleix Vidal que mais uma vez perdeu espaço na lateral, mas pode ser usado no meio campo com a sua versatilidade.

“São dois jogadores que estão se adaptando muito bem e esperamos que continue sendo assim. Aleix é um jogador que tem muita versatilidade para jogar mais na frente, como também na lateral direita”, comentou o comandante.

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 15 pontos, o Barcelona volta a campo no próximo sábado (23), às 15h45, onde enfrentará fora de casa o Girona. A partida será no Estádio Montilivi, válido pela sexta rodada da La Liga. O Girona é o 15º colocado da competição, mas ainda enfrenta o Leganés nesta rodada.