Na estreia de CR7 no Espanhol, Real Madrid recebe Bétis visando primeira vitória em casa

INCIDENCIAS: Partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Real Madrid e Real Bétis no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

O Real Madrid recebe nesta quarta-feira (20) às 17h no Estádio Santiago Bernabéu o Real Bétis. Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, os merengues querem voltar a vencer em casa pela competição nacional após dois empates seguidos.

O Madrid vem de grande vitória sobre a Real Sociedad fora de casa por 3 a 1, chegando aos 8 pontos na quinta posição. Caso faça um gol, chegará ao 74º jogo seguido marcando, superando a marca do Santos de Pelé.

Enquanto o Bétis, que venceu o La Coruña por 2 a 1, está em 12º com seis pontos e quer vencer para estar mais perto da parte de cima da tabela do que da zona de rebaixamento.

Cristiano Ronaldo de volta para tentar suprir outras baixas

O atacante português está de volta à equipe após cumprir suspensão nos quatro primeiros jogos da competição e é a maior esperança do time para voltar a vencer em casa. O brasileiro Marcelo, que também cumpriu suspensão na última rodada por ter sido expulso contra o Levante, é outro que retorna ao time.

Mesmo com os ‘reforços’ de peso, o técnico Zidane terá problemas para armar o time. Além de Benzema e Kovacic, Vallejo e Kroos são dúvidas por causa de lesão. Theo Hernández também não estará à disposição por causa de uma luxação no ombro sofrida no último jogo.

Zidane elogiou o último jogo da equipe e espera repetir o desempenho: “Queremos em todos os jogos os 90 minutos que fizemos contra a Real Sociedad. Vamos tentar novamente desde o começo”, disse.

Entrevista coletiva de Zinedine Zidane | Foto: Angel Martinez/Getty Images

Com tantas mudanças no time neste começo de temporada, algumas forçadas pelas lesões, o comandante madridista reconheceu a qualidade de seu elenco e comentou sobre alguns de seus atletas.

Sobre Gareth Bale e as vaias recebidas pelo galês, Zizou disse que “ele joga melhor com espaços, mas é muito bom tecnicamente e consegue jogar também pressionado. É um jogador completo”. Também elogiou o bom trabalho feito por Dani Ceballos, disse que é “um jogador inteligente e que terá oportunidades”.

“Espero que tenha sido a última vez que não o tivemos em campo”, assim se referiu Zidane ao retorno de Cristiano Ronaldo ao time titular. Caso Toni Kroos esteja em condições de jogo, Benzema será a única ausência do onze de gala merengue.

“Vamos ao Bernabéu para ganhar”, diz Setién

Esta foi a confiança demonstrada pelo técnico verde e branco Quique Setién na entrevista coletiva antes da partida contra o Real. Mesmo jogando fora de casa contra um adversário fortíssimo, Setién disse que “nossa ideia não vai mudar, não posso mudar isso. Leva muito tempo pra convencer os jogadores do que se quer”.

O Bétis iniciou a temporada com novas contratações e trouxe também o novo treinador, que é o principal responsável pela mudança de estilo da equipe. Setién também falou a respeito do adversário: “Eu não sei como o Real Madrid estará. Vamos ver o que acontece porque às vezes estes times dependem da inspiração de alguns jogadores”.

Quique Setién fala à imprensa antes da partida contra o Real | Foto: Divulgação/Real Bétis

E por falar sobre alguém que pode decidir, Cristiano Ronaldo também foi assunto dos comentários de Quique: “Espero que ele seja o menos eficiente que ele possa ser. Ele está ansioso, todos querem pará-lo mas ninguém pode”, falou.

Narváz e Tosca, lesionados estão de fora do duelo. Joel Campbell, ainda em processo de recuperação, também não joga. Outro de fora será Matías Nahuel, mas este por opção técnica. Por outro lado, o meia Fabián está de volta e pode ser titular no lugar no mexicano Guardado.

Indicando que poderá haver mudanças no time da última rodada, ‘mister’ falou que “sempre tentar olhar pro próximo jogo, mas às vezes é preciso olhar um pouco mais adiante. Eu tenho alguns jogadores que são muito importantes e eu verei o número de jogos, se estão cansados, se jogarão ou não”.

As equipes já se enfrentaram 125 vezes na história e o Madrid leva ampla vantagem, foram 71 vitórias merengues contra 28 verdiblancas. Em casa o Madrid perdeu apenas cinco vezes, a última em 1998, de lá pra cá foram quatro empates e 12 vitórias.