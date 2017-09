Jogo Real Madrid x Real Betis ao vivo online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique atento a todos os detalhes do confronto entre Real Madrid x Real Betis ao vivo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2017-18! Acompanhe conosco!

O valenciano Antonio Mateu Lahoz será o árbitro do jogo, disputado no Estádio Santiago Bernabéu, localizado na capital espanhola, Madrid.

"A aposta não pode mudar durante a noite, é algo que você trabalha há meses. É necessário convencer os jogadores a fazerem coisas, para que de repente as alterem. É preciso manter uma linha de trabalho. Tenho alguns jogadores que são muito importantes para o time e os preciso durante todo o ano. Não quero deixar de dar importância ao próximo jogo", explicou o treinador.

O técnico Quique Setién declarou em entrevista coletiva que não pretende modificar a forma do time entrar em campo e atuar por causa do poderoso adversário, exceto se ocorrerem coisas dramáticas, o que não imagina.

Para o duelo diante do Real Madrid, o elenco está desfalcado. Os defensores Junior Firpo e Alin Tosca, o meia Narvaez e o considerado experiente atacante Joel Campbell estão lesionados no departamento médico e não entram em campo nesta quarta-feira (20).

O Real Betis também venceu na última rodada. A equipe da Andaluzia venceu o Deportivo de La Coruña por 2 a 1 e conquistou a segunda vitória no Campeonato Espanhol. Diferente do adversário desta tarde, o Betis venceu todos os jogos em casa e não pontuou fora. Por isso, os seis pontos somados até aqui deixam o clube alviverde na 12ª colocação.

"Quero a concentração e a intensidade da partida em Anoeta contra a Real Sociedad, e os jogadores também querem voltar aos 90 minutos para serem intensos do início até o fim. É o que vamos tentar. Estamos muito preocupados com a intensidade porque, se colocarmos, podemos prejudicar qualquer rival. Estamos no início da temporada e sei que o Betis joga bem no futebol, de acordo com a filosofia do treinador. Eles têm bons jogadores e aguardamos uma partida difícil", concluiu Zizou.

"Estamos felizes em ter Cristiano Ronaldo de volta. Espero que seja a última vez que não possamos contar com ele. O que ele gosta é jogar, estar com o grupo e com os companheiros. Os dados falam por si mesmos quando vemos o que Cristiano Ronaldo faz. Não há quase nenhum jogador no mundo que obtém tantos gols e decisivos, como ele e Messi fazem. Isso faz a diferença", disse.

O técnico Zinédine Zidane concedeu entrevista coletiva e destacou o retorno de CR7, além de cobrar intensidade de seus atletas na partida contra o Real Betis.

Os desfalques do time são os defensores Jesús Vallejo e Theo Hernández, o meia Kovacic e o atacante Benzema. Todos estão lesionados.

Para melhorar o desempenho como mandante, o Real Madrid conta com o retorno de peças importantes do elenco. O lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Cristiano Ronaldo cumpriram suspensão, enquanto Toni Kroos retorna após ficar no departamento médico. Será a estreia do atacante lusitano no Campeonato Espanhol da atual temporada.

Os merengues querem melhorar o desempenho em casa. O time ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com oito pontos ganhos, mas não venceu diante de sua torcida. Em duas partidas, dois empates contra Valencia e Levante.

No último fim de semana, o Real Madrid conseguiu uma importante vitória. Invicta até então, a Real Sociedad foi derrotada pelos merengues em Anoeta por 3 a 1. Assim, a equipe da capital espanhola permaneceu sem perder na competição.