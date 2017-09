Benzema renova contrato com Real Madrid e pode ultrapassar marca de Di Stéfano

Google Plus

Benzema poderá chegar a 12 épocas de Real Madrid; Di Stéfano tem 11

Depois de Marcelo, Isco e Daniel Carvajal, o Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (20) a renovação contratual de mais um jogador importante do elenco. Trata-se do atacante Karim Benzema, que assinou novo vínculo com o clube até 30 de junho de 2021.

Se cumprir o acordo, Benzema completará 12 temporadas vestindo a camisa blanca e ultrapassará o falecido ex-jogador e treinador argentino Alfredo Di Stéfano, considerado o maior atacante da história do Real Madrid, que tem 11.

Além disso, Benzema poderá se tornar o segundo atacante com mais temporadas usando a camisa 9 merengue. O francês igualará Di Stéfano, com 11 épocas. É válido ressaltar que Benzema usou a camisa de número 11 em seu primeiro ano no Real Madrid, pois Cristiano Ronaldo utilizava a 9. O espanhol Carlos Alonso Santillana é quem ficou mais tempo ostentando o número 9: 17 temporadas.

Nomeado nesta temporada o quarto capitão do Real Madrid, Benzema chegou à equipe espanhol em 2009, após se destacar no Lyon. O atacante disputou 371 jogos, marcou 182 gols e distribuiu 104 assistências. Ajudou o clube a conquistar 14 títulos: três Uefa Champions League, dois Mundial de Clubes da Fifa, duas La Liga, duas Supercopa da Uefa, duas Copa do Rei e duas Supercopa da Espanha.