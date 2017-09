Em boa fase, Paulinho se mostra feliz com apoio da torcida do Barcelona

Foto: Noelia Déniz/VAVEL España

Paulinho foi um dos grandes destaques na vitória do Barcelona diante do Eibar nessa terça feira (19), onde anotou um dos gols da vitória por 6 a 1, em uma jogada que tem sido a sua especialidade: a bola aérea. O meio campista havia marcado seu primeiro gol com as cores do clube catalão na quarta rodada, diante do Getafe, onde substituiu o croata Ivan Rakitic, sendo peça essencial da virada diante da equipe de Madrid.

Após o duelo contra o Eibar, em entrevista coletiva, o jogador se afirmou que está feliz pelo carinho dos torcedores, que estão felizes com seu rendimento em campo e que a melhor maneira de retribuí-los é jogando bem, ajudando seus companheiros de equipe.

Desconfiança em sua contratação e resposta em campo

A contratação de Paulinho foi a mais criticada pelos fãs de Barcelona por inúmeros motivos. Seu preço, estimado em cerca de €40m, por ser um jogador prestes a completar 30 anos, por vir de uma liga de nivel bem inferior a espanhola e principalmente por não ter convencido em sua primeira passagem no velho continente, quando defendeu o Tottenham Hotspurs entre 2013 e 2015.

Homem de confiança do técnico Tite na seleção brasileira, Paulinho chegou no Barcelona disposto a trabalhar para conquistar sua posição dentro do time de Ernesto Valverde. Paulinho comentou que "não era necessário provar nada para as pessoas que duvidavam de seu futebol e sim para meus colegas e para o Barcelona. O melhor é corresponder dentro de campo, com vitórias e com gols".

Nélson Semedo: "Confortável a cada jogo."

Outro jogador do Barcelona a falar a imprensa após o jogo foi o lateral direito português Nélson Semedo. Contratado pelo valor de €30m junto ao Benfica, o jogador sofreu o polêmico pênalti que resultou no primeiro gol de Messi no duelo contra o time basco. Para o português, houve o contato do zagueiro Gálvez após a antecipação, configurando assim a falta.

Após mais uma boa exibição, Semedo afirmou que se sente cada vez mais confortável ao entrar em campo e que está se adaptando bem a equipe, que conta ainda com Aleix Vidal e Sergi Roberto para a função de lateral direito.