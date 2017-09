Novo estádio do Atlético de Madrid, Wanda Metropolitano sediará final da UCL em 2019

Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

Nessa quarta feira (20) a Uefa definiu em congresso realizado na cidade de Nyon, Suíça, as sedes das finais dos quatro campeonatos de clubes para a temporada 2018/19, a Uefa Champions League, a Uefa Europa League, a Uefa Supercup e a Uefa Women's Champions League. O novo estádio do Atletico de Madrid, inaugurado no último final de semana, na vitória magra diante do Málaga pelo Campeonato Espanhol, sediará a final do principal certame continental de clubes do velho continente.

Preocupações com alojamentos e translados favoreceram a final em Madrid

Na última decisão da Champions, disputada em Cardiff, País de Gales, vencida pelo Real Madrid diante da Juventus, foram relatados diversos problemas relacionados ao transporte e alojamento de torcedores na cidade galesa. Madrid, uma das principais metrópoles do mundo, foi favorecida por conta de sua elevada capacidade hoteleira, assim como de translado, além é claro, por conta do Aeroporto Internacional Madrid Barajas, localizado a 13 km nordeste da central de Madrid e com conexão direta com o metrô, sendo o quarto maior da Europa e o 11º maior do mundo.

Não será a primeira vez que a Espanha sediará uma final do torneio. Foram duas finais realizadas no Camp Nou em Barcelona, nas temporadas 1988-89 (vencida pelo Milan) e 1998-99 (vencida pelo Manchester United), quatro no Santiago Bernabeu em Madrid, nas temporadas 1956-57 (vencida pelo Real Madrid), 1968-69 (vencida pelo Milan), 1979-80 (vencida pelo Nottingham Forrest) e 2009-10 (vencida pela Inter de Milão) e uma realizada no Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilla na temporada 1985-86 (vencida pelo Steaua Bucareste).

A final dessa edição da Champions League será realizada no dia 26 de maio de 2018, no Olimpiyskiy National Sports Complex, em Kiev, Ucrânia.

Demais finais definidas

Concorrente de Madrid, o Baku National Stadium sediará a final da próxima Uefa Europa League. A final da atual edição do torneio será disputada no Parc Olympique Lyonnais, no dia 16 de maio de 2018. O estádio do Lyon tambem será sede do jogo de estreia e da grande decisão da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2019.

Diferentemente das últimas edições, a grande decisão da UWCL, que sempre ocorria no mesmo pais que da versão masculina do torneio, será realizada no Groupama Arena, em Bucareste, Hungria. A final feminina da Champions nessa temporada será no dia 24 de maio do ano que vem, no Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadium, em Kiev.

Já a final da Supercopa da UEFA em 2019 será na Vodafone Park, em Istambul, Turquia. O jogo que reune os campeões da UEL e UCL na atual temporada será realizado na Le Coq Arena em Tallin, Estônia, no dia 15 de agosto de 2018.