Sete brasileiros e domínio espanhol: associação de jogadores divulga lista para time ideal da Fifa

Foto: Getty Images

A FIFPro, associação mundial de jogadores, e a Fifa anunciaram nesta quarta-feira (20) a lista de jogadores que concorrem por vaga na equipe ideal de 2017. No total são 55 nomes dos mais diversos países e equipes do futebol europeu.

O país com mais nomes na lista é a Espanha, com um total de nove. O Brasil tem sete concorrentes: os laterais Daniel Alves e Marcelo, os zagueiros Thiago Silva e David Luiz, os meias Casemiro e Philippe Coutinho, além do atacante Neymar.

A equipe com mais nomes é, claramente, do atual bicampeão europeu Real Madrid, que conta com incríveis 12 nomes do elenco atual, além do luso-brasileiro Pepe, que se transferiu para o Besiktas, da Turquia, no último mercado. Os 11 nomes serão revelados no dia 23 de outubro deste ano, na cerimônia realizada pela Fifa, que terá como destaque, claramente, a escolha do melhor jogador da última temporada.

Confira a lista com os 55 jogadores abaixo

Goleiros: Gianluigi Buffon (Itália/Juventus), David de Gea (Espanha/Manchester United), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid), Manuel Neuer (Alemanha/Bayern de Munique) e Jan Oblak (Eslovênia/Atletico de Madrid).

Defensores: David Alaba (Áustria/Bayern de Munique), Jordi Alba (Espanha/Barcelona), Dani Alves (Brasil/Juventus/PSG), Jerome Boateng (Alemanha/Bayern de Munique), Leonardo Bonucci (Itália/Juventus/Milan), Daniel Carvajal (Espanha/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Itália/Juventus), Diego Godín (Uruguai/Atletico de Madrid), Mats Hummels (Alemanha/Bayern de Munique), Philipp Lahm (Alemanha/Bayern de Munique), David Luiz (Brasil/Chelsea), Marcelo (Brasil/Real Madrid), Javier Mascherano (Argentina/Barcelona), Pepe (Portugal/Real Madrid/Besiktas), Gérard Pique (Espanha/Barcelona), Sergio Ramos (Espanha/Real Madrid), Thiago Silva (Brasil/PSG), Samuel Umtiti (França/Barcelona), Antonio Valencia (Equador/Manchester United) e Raphael Varane (França/Real Madrid).

Meias: Sergio Busquets (Espanha/Barcelona), Casemiro (Brasil/Real Madrid), Philippe Coutinho (Brasil/Liverpool), Eden Hazard (Bélgica/Chelsea), Andres Iniesta (Espanha/Barcelona), Isco (Espanha/Real Madrid), N’Golo Kante (França/Chelsea), Toni Kroos (Alemanha/Real Madrid), Nemanja Matic (Sérvia/Chelsea/Manchester United), Luka Modric (Croácia/Real Madrid), Mesut Özil (Alemanha/Arsenal), Paul Pogba (França/Manchester United), Thiago Alcantara (Espanha/Bayern de Munique), Marco Verratti (Itália/PSG) e Arturo Vidal (Chile/Bayern de Munique).

Atacantes: Gareth Bale (País de Gales/Real Madrid), Karim Benzema (França/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguai/PSG), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Paulo Dybala (Argentina/Juventus), Antoine Griezmann (França/Atletico Madri), Zlatan Ibrahimovic (Suécia/Manchester United), Harry Kane (Inglaterra/Tottenham Hotspurs), Robert Lewandowski (Polônia/Bayern de Munique), Romelu Lukaku (Bélgica/Everton/Manchester United), Kylian Mbappe (França/Monaco/PSG), Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Neymar (Brasil/FC Barcelona/PSG), Alexis Sanchez (Chile/Arsenal) e Luis Suarez (Uruguai/Barcelona)