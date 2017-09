Real Madrid para em Adán, não bate recorde do Santos de Pelé e é derrotado pelo Bétis no fim

INCIDENCIAS: partida válida pela quinta rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madri

Não foi a noite do Real Madrid. Nesta quarta-feira (20), os merengues receberam e foram derrotados pelo Real Bétis por 1 a 0, gol de Sanabria no último lance da partida. Os merengues dominaram o jogo, mas pararam na atuação espetacular de Adán, cria do clube, e seguem sem saber o que é vencer em casa no Campeonato Espanhol. Além disso, o clube não marcou e parou nos 73 jogos fazendo gols, não conseguindo ultrapassar o Santos de Pelé. Noite para esquecer.

Com este resultado, os blancos seguem com seu péssimo início de campeonato, mantendo apenas oito pontos e ficando na sétima colocação, com possibilidade de cair ainda mais. O Bétis, por outro lado, está em sexto com nove. Na próxima rodada, o Real Madrid vai até Mendizorroza no sábado (23), ás 11h15, encarar o Alavés, enquanto o Bétis recebe o Levante na segunda-feira (25), às 16h.

Grandes chances, mas nada de gol

Desde o início de jogo ambas as equipes buscavam o gol, dando muito espaço na defesa, tanto que com dois minutos quase os visitantes abriram o placar, quando Camarasa cruzou, Casemiro e Ramos bateram cabeça e a bola sobrou para Sanabria, que vence Navas, mas não Carvajal, que salvou em cima da linha. Na continuação do lance, Camarasa chutou cruzado, mas Navas defendeu.

Mas após o susto, o Real Madrid começou a chegar com bem mais perigo. A primeira foi com Cristiano Ronaldo, que tentou de calcanhar quase na pequena área, mas a zaga mandou para escanteio. Depois foi a vez de Modric ter duas chances. Na primeira, o croata avançou como quis pelo meio, finalizou, Adán mandou para a linha de fundo, mas o árbitro marcou tiro de meta. Poucos minutos depois, Carvajal recebeu de Isco, cruzou para a marca do pênalti e o camisa 10 emendou de primeira, mas por cima do gol.

Na parte final do primeiro tempo, cada equipe teve mais uma grande chance. Primeiro foi a vez do Bétis, quando Fabián fez boa jogada individual e arriscou um belo chute, mas Navas voou para fazer uma defesa de cinema. Quase dez minutos depois, Isco recebeu excelente passe de Modric, puxou para a canhota e finalizou para grande intervenção de Adán, em lance que fechou o primeiro tempo no 0 a 0.

Adán brilha e Bétis vence com gol de Sanabria no fim

O segundo começou com um Real Madrid totalmente presente no campo de ataque, dominando desde o príncípio, mas pecando na hora de finalizar a jogada. Mesmo assim, a primeira boa chance do segundo tempo foram dos visitantes, quando Marcelo trombou com Sanabria e a bola sobrou para Francis Guerrero, que avançou livre pela direita, finalizou, mas mandou por cima. A primeira grande chance merengue veio no lance seguinte, quando Cristiano Ronaldo cruzou uma, duas vezes e Carvajal completou na segunda trave, mas mandou no poste.

Depois disso, começou o show do goleiro Adán, que já havia feito boas intervenções no primeiro tempo. A primeira foi em finalização de Kroos. Depois o, provavelmente, grande lance do Madrid na partida, quando Carvajal cruzou, Bale finalizou de maneira espetacular de letra, Adán fez uma defesa sensacional e a bola ainda pegou na trave. Já na parte final, Carvajal cruzou para Mayoral, que subiu completamente, cabeceou, mas o goleiro da equipe verdiblanca encaixou.

Não deu para CR7 no seu retorno | Foto: Divulgação/La Liga

E foi no último lance do jogo que a rede balançou... para o Bétis. No contra-ataque, a bola chegou para Barragán na direita, que, livre, dominou e cruzou com perfeição na cabeça de Sanabria, que cabeceou no contra-pé de Keylor Navas e calou o Santiago Bernabéu: 1 a 0 Bétis.