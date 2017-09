Após defender novo pênalti, Oblak é elogiado por Simeone: “Está entre os melhores do mundo”

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, foi fundamental na importante vitória colchonera sobre o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (20) em pleno San Mamés. Com mais um pênalti defendido o esloveno foi um dos destaques da partida.

O técnico Simeone elogiou o goleiro, que fez a terceira defesa de pênalti seguida: “É importantíssimo, está entre os melhores do mundo”. Mas Oblak minimizou o seu destaque e enalteceu o conjunto: “Acredito que todos os jogadores são chaves em um jogo, não só eu. São detalhes, se vai bem, ajuda o time. Os pênaltis são um pouco de loteria, neste jogo eu defendi, quem dera conseguisse defender sempre”, finalizou Oblak.

Foto: Divulgação|La Liga

O atacante Antoine Griezmann, que participou de ambos os gols com dois belíssimos passes, também foi alvo dos elogios do treinador: “Foi sua melhor partida nesta temporada, está crescendo e quando vai bem a equipe tem um voo diferente. Tem leitura e visão de jogo, além de dar assistências, a de hoje pro Carrasco foi uma delícia”, disse.

Carrasco foi o marcador do segundo gol do Atleti e comentou a sua situação como reserva no time, mesmo fazendo bons jogos: “Todo jogador quer ser titular, o técnico monta a equipe e eu aceito o que ele faz. Às vezes me coloca no final para pressionar e ganhar profundidade, outras vezes entro desde o início. Me preparo para jogar todos os minutos possíveis”, disse o meia, demonstrando não se preocupar com a reserva.

Simeone também comentou a sequência invicta contra o Athletic no San Mamés, nos últimos seis jogos foram cinco vitórias e um empate: “São situações que acontecem, não me prendo a elas. Cada partida é uma história nova. Me servirá para quando eu for velho”, minimizou.

Já no próximo sábado (25), às 8h da manhã, o Atleti volta a campo contra o Sevilla no Estádio Wanda Metropolitano. Com 11 pontos em cinco jogos, segue em busca do líder Barcelona, que tem 100% de aproveitamento.