Ele voltou: Atlético de Madrid anuncia 'princípio de acordo' por Diego Costa junto ao Chelsea

Foto: Getty Images

A novela finalmente acabou: Diego Costa será jogador do Atlético de Madrid. O clube colchonero chegou a um acordo com o Chelsea nesta quinta-feira (21) pela contratação do atacante espanhol. Veja abaixo a declaração do clube em seu site oficial.

"O Atlético de Madrid e o Chelsea alcançaram um princípio de acordo para a negociação de Diego Costa. O acordo está pendente da formalização do contrato entre nosso clube e o atacante espanhol. O clube inglês autorizou Diego Costa viajar a Madrid nos próximos dias para se submeter a um reconhecimento médico e concretizar seu contrato com nossa entidade".

Natural da cidade de Lagarto, em Sergipe, o centroavante naturalizado espanhol retorna ao Atlético após três grandes temporadas no futebol inglês, onde marcou 52 gols em 89 partidas, sendo, inclusive, campeão da Premier League na última temporada. Além do Chelsea, o atacante de 28 anos já passou por Braga-POR, Penafiel-POR, Celta de Vigo, Albacete, Real Valladolid e Rayo Vallecano, fazendo, assim, sua carreira praticamente só na Espanha e Portugal.

O "problema" para o Atléti é que Diego Costa ficará sem jogar até janeiro, já que o clube não pode inscrever atletas, ainda cumprindo a suspensão imposta pela Fifa em relação a contratação de menores de idade. Assim como o meia Vitolo, que está emprestado no Las Palmas, Costa poderá estrear no início do próximo ano, e com certeza a torcida está esperando ansiosamente por este dia.