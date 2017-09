Levante se impõe em casa sobre Sociedad e confirma grande início de campeonato

Nessa quinta-feira (21), no fechamento da sexta rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, o Levante recebeu a Real Sociedad no estádio Ciutat de Valencia. E numa partida em que o time de Valencia dominou as ações do início ao fim, além de uma noite pouco inspirada dos bascos, a equipe da casa venceu por 3 a 0, com gols de Chema, Morales e Bardhi.

Com a vitória, o Levante chegou aos nove pontos e alcançou o top cinco da tabela de classificação, enquanto La Erreala sofreu uma queda após o bom começo com duas derrotas seguidas e ficando com os mesmos nove pontos, só que uma posição abaixo, no sexto posto.

A partida começou bem estudada com os dois times ainda esperando para atacar, até que com 15 minutos Illarramendi cobrou falta que encontrou a cabeça de Llorente que se esticou todo porém a bola saiu sem direção, no minuto seguinte veio a resposta do time de Valencia que teve boa combinação ofensiva até a bola chegar em Jason que obrigou Rulli a fazer boa defesa para evitar a abertura do placar.

A Erreala teve mais uma chance aos 24 minutos em nova boa jogada de Illarra, o zagueiro Elustondo se antecipou e mandou a bola para fora indo ao lado do gol. Com 33 mais uma vez Jason incomodou e aproveitou a sobra do escanteio e finalizou forte na cara do gol, porém Rulli fez outra ótima defesa evitando o gol. No último minuto do primeiro tempo o Levante abriu o placar com Chema que conseguiu acertar um ótimo voleio no ângulo do goleiro rival e deixou o placar em 1 a 0 no intervalo.

Logo com um minuto de jogo, a Real Sociedad perdeu uma excelente chance com Juanmi que invadiu a área porém acabou mandando a bola para fora e deixando de empatar a partida, com oito minutos os locais voltaram a ameaçar dessa vez com Campaña que cara a cara com Rulli finalizou mal e mandou para fora.

O jogo no geral teve os visitantes pressionando porém sem grandes chances para igualar o marcador, entretanto quem marcou foram os valencianos que aos 30 minutos marcaram de pênalti com Morales que já havia sofrido a penalidade após ser derrubado por Odriozola. Os últimos 15 minutos viram o time do Levante controlar a boa vantagem conseguida anteriormente e ainda fez o terceiro com Bardhi que cobrou falta com perfeição e mandou no ângulo para fechar o placar em 3 a 0 Levante.