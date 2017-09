'Na cola' do líder, Atlético de Madrid e Sevilla duelam no Metropolitano

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela sexta rodada da La Liga 2017/18. Realizada no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha.

Detentores de ótimas campanhas neste início de temporada, Atlético de Madrid e Sevilla abrem a sexta rodada da Liga na manhã deste sábado (23). Será a segunda partida dos colchoneros em sua nova casa, o Wanda Metropolitano, a partir das 8h.

Além de ter mantido sua invencibilidade nesta jornada, ao derrotar na última rodada o Athletic Bilbao no País Basco, o Atlético ganhou um novo motivo nesta quinta-feira para seguir confiante: o retorno de Diego Costa. Um dos maiores ídolos recentes do clube, o brasileiro naturalizado espanhol voltará a vestir o manto colchonero. Seguindo a mesma situação vivenciada pelo meio-campista Vitolo, Diego só poderá estrear no ano que vem, já que a equipe de Madrid cumpre uma punição imposta pela FIFA.

Se para o adversário sobram motivos para celebrar, do lado rojiblanco o clima não é muito distinto. O Sevilla é vice-líder da competição a apenas dois pontos do líder Barcelona. Na rodada passada, os comandados de Jorge Sampaoli passaram por dificuldades, mas venceram o Las Palmas no Sánchez Pizjuán pelo placar mínimo. A partida também serviu para reafirmar o grande momento do goleiro Sergio Rico. O arqueiro é o menos vazado da Liga, e alcançou a marca de 400 minutos sem sofrer gols.

Feliz pelo retorno de Diego, Filipe Luís afirma: "Está entre os três melhores atacantes do mundo"

Um dos primeiros a dar boas-vindas à Diego Costa foi o lateral-esquerdo Filipe Luís. Sempre foi muito clara a forte ligação entre os brasileiros, que conquistaram juntos os principais títulos do Atlético nas últimas temporadas.

"Estou orgulhoso pelo clube, pelo estádio, porque querem crescer... temos a ambição de buscar cada vez mais conquistas. Me sinto orgulhoso pelo esforço que tiveram para trazer um dos três melhores atacantes do mundo. Por onde passou ele fez história, e retorna para trabalhar e tornar o time ainda melhor. Estou muito contente que meu amigo esteja aqui", disse Filipe.

Pelo Atlético, Diego e Filipe conquistaram uma Liga, uma Copa do Rei e duas Uefa Super Cup

Filipe era dúvida para o duelo desta sábado. O jogador sentiu o joelho na última partida frente ao Bilbao, mas se recuperou e deve iniciar entre os titulares: "Graças a Deus tudo está bem agora, foi somente um susto. Para a semana ser perfeita só nos falta vencer sábado. O clube está passando por um momento único. A logística de querer evoluir sempre, você vê a determinação no rosto de cada um dentro do clube. Será cada vez mais difícil ser titular, e isso me dá orgulho", concluiu o brasileiro.

Vivendo ótimo momento, Berizzo reforça que Sevilla deve manter os 'pés no chão'

Próximo do Barça na luta pela liderança, o Sevilla vive um grande momento neste início de temporada. Para Eduardo Berizzo, comandante da equipe, esse fator obviamente ajuda na confiança de seus jogadores, mas que os mesmos devem manter a cautela, principalmente diante de um forte adversário, caso do próximo rival sevillista.

"Será um adversário muito duro. Venceram na rodada passada uma partida importante. As vitórias sempre são necessárias, mas não podemos nos distrair. Devemos seguir trabalhando. Sempre busco ser otimista, e quero que tudo ocorra bem. Mas temos que ter os pés no chão", disse o técnico.

Berizzo também comentou sobre a fase de Jesús Navas, herói na vitória diante do Las Palmas: "Ele nos traz uma energia positiva que é fantástica. O nosso dia a dia com ele é uma alegria constante. Dá gosto trabalhar depois de tantos anos de carreira com um jogador assim, ele tem a alegria de uma criança, e segue sendo um espelho para os mais novos", concluiu.