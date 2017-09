L'Équipe elege Asensio melhor sub-21 do mundo; Jesus e Malcom são únicos brasileiros no top 50

Asensio comemora seu golaço contra o Barcelona | Foto: Gonzalo Arroyo Morenoo/Getty Images

Nesta sexta-feira (22), o jornal francês L'Équipe divulgou uma lista com os 50 melhores jogadores sub-21 do mundo, ou seja, nascidos depois do dia 21 de janeiro de 1996. Para o diário, a sensação Marco Asensio é o melhor jogador abaixo de 21 anos do mundo, desbancando outros grandes nomes, como Dele Alli, Gabriel Jesus e até Kylian Mbappé.

Apenas dois brasileiros aparecem no top 50. Além de Jesus, o ex-corinthiano Malcom também está na lista, e numa posição bem "privilegiada", a 21ª. O meia-atacante vem se destacando muito no Bordeaux, sendo, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador do time neste princípio de temporada.

O país com mais nomes na lista é a Alemanha, com oito no total. França, com sete, Espanha, com cinco, e Itália, com quatro, completam as lista como países com mais atletas. Pelos clubes, o Real Madrid e o Bayer Leverkusen, grande base das seleções espanholas e alemã da categoria, são os que colocaram mais nomes na lista, com um total de quatro.

Confira o top 50 jogadores abaixo

1) Marco Asensio (M) - ESP/Real Madrid

2) Dele Alli (M) - ING/Tottenham

3) Kylian Mbappé (A) - FRA/PSG

4) Ousmane Dembélé (M) - FRA/Barcelona

5) Gianluigi Donnarumma (G) - ITA/Milan

6) Gabriel Jesus (A) - BRA/Manchester City

7) Leroy Sané (M) - ALE/Manchester City

8) Kingsley Coman (A) - FRA/Bayern de Munique

9) Marcus Rashford (A) - ING/Manchester United

10) Timo Werner (A) - ALE/RB Leipzig

11) Christian Pulisic (M) - EUA/Borussia Dortmund

12) Kasper Dolberg (A) - DIN/Ajax

13) Julian Brandt (M) - ALE/Bayer Leverkusen

14) Jonathan Tah (Z) - ALE/Bayer Leverkusen

15) Dani Ceballos (M) - ESP/Real Madrid

16) Youri Tielemans (M) - BEL/Monaco

17) Benjamin Henrichs (M) - ALE/Bayer Leverkusen

18) Franck Kessié (M) - CIV/Milan

19) Davinson Sanchez (Z) - COL/Tottenham

20) Patrik Schick (M) - CZE/Roma

21) Malcom (A) - BRA/Bordeaux

22) Cristian Pavon (A) - ARG/Boca Juniors

23) Kai Havertz (M) - ALE/Bayer Leverkusen

24) Amadou Diawara (M) - GUI/Napoli

25) Alex Iwobi (M) - NIG/Arsenal

26) Andreas Christensen (Z) - DIN/Chelsea

27) Moussa Dembele (A) - FRA/Celtic

28) Theo Hernández (LE) - FRA/Real Madrid

29) Kelechi Iheanacho (A) - NIG/Leicester

30) Renato Sanches (M) - POR/Swansea

31) Jesus Vallejo (Z) - ESP/Real Madrid

32) Alban Lafont (G) - FRA/Toulouse

33) Sebastian Driussi (A) - ARG/Zenit

34) Matthijs de Ligt (Z) - HOL/Ajax

35) Lorenzo Pellegrini (M) - ITA/Roma

36) Wilfried Ndidi (M) - NIG/Leicester

37) Kieran Tierney (LE) - ESC/Celtic

38) Mahmoud Dahoud (M) - ALE/Borussia Dortmund

39) Manuel Locatelli (M) - ITA/Milan

40) Carlos Soler (M) - ESP/Valencia

41) Diogo Jota (M) - POR/Wolverhampton

42) Lucas Hernandez (Z/LE) - FRA/Atlético de Madrid

43) Nico Elvedi (Z) - SUI/Borussia M'Gladbach

44) Mikel Oyarzabal (A) - ESP/Real Sociedad

45) Caglar Söyüncü (Z) - TUR/Freiburg

46) Emanuel Mammana (Z) - ARG/Zenit

47) Enes Ünal (A) - TUR/Villarreal

48) Nadiem Amiri (M) - ALE/Hoffenheim

49) André Onana (G) - CAM/Ajax

50) Moise Kean (A) - ITA/Hellas Verona