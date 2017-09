Atlético de Madrid leva a melhor sobre Sevilla e alcança segunda vitória no novo estádio

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio Wanda Metropolitano, em Madri

Cem por cento no novo estádio. Neste sábado (23), o Atlético de Madrid recebeu e venceu o Sevilla no segundo jogo do seu novo estádio, o Wanda Metropolitano. Melhor durante toda a partida, os colchoneros fizeram bem o dever de casa e venceram por 2 a 0, com gols de Carrasco e Griezmann.

Com este resultado, o Atlético chega a 14 pontos, ficando a apenas um ponto do líder Barcelona, que ainda joga na rodada. O Sevilla está em terceiro com 13. Na próxima rodada, o Atlético permanece na província de Madri, quando visita o Leganés no sábado (30), às 15h45. No mesmo dia, só que às 11h15, o Sevilla recebe o Málaga.

Traves impedem abertura do placar

Foto: Curto De La Torre

Por jogar em casa, o Atlético de Madrid começou levemente melhor a partida no Wanda Metropolitano, ficando mais tempo com a bola e tentando investir mais na sua dupla de ataque, enquanto o Sevilla se fechava muito bem e buscava sair em velocidade.

Depois de um início morno, as duas tiveram ótimas chances quase que em sequência. A primeira foram dos visitantes, quando Sarabia recebeu, arriscou chute cruzado, Savic tentou cortar, mas pegou mal na bola e ela foi na trave de Oblak, assustando a torcida colchonera. Cerca de seis minutos depois, foi a vez do Atléti carimbar a trave rojiblanca, quando Carrasco recebeu lançamento longo na esquerda e tocu para Filipe Luís dentro da área, que ajeitou e encheu o pé de canhota, a bola bateu no travessão, no chão e ficou em domínio da zaga do Sevilla.

Porém, foram as duas únicas boas chances dos primeiros 45 minutos. Atlético e Sevilla são duas das melhores defesas do futebol espanhol, o que mostra a consistência dos seuss zagueiros, então não surpreendeu a falta de oportunidades na primeira etapa.

Gol logo cedo de Carrasco abre caminho para vitória

A segunda etapa mal começou no Metropolitano e a rede já balançou. Com menos de dois minutos, Vietto avançou pelo meio, tentou passe em profundidade para Carrasco, que aproveitou péssima tentativa de recuo de N'Zonzi, driblou Sergio Rico e mandou para o fundo do gol: 1 a 0 Atlético. Início intenso dos donos da casa.

Após um momento onde a partida ficou mais equilibrada e lenta, o Atléti necessitava de um gol para ficar mais tranquilo na partida, e conseguiu. Pouco antes dos 25', a bola sobrou com Filipe Luís na entrada da área, que dominou e tocou para Griezmann, o francês recebeu na área e chutou com força, rasteiro, cruzado, rasante, por debaixo das pernas de Sergio Rico, ampliando a vantagem colchonera: 2 a 0 Atlético.

Comemoração do gol de Griezmann | Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Na parte final da partida, muitos espaços foram abertos, já que o Sevilla se lançava mais à frente, sem ter o que perder, e o Atléti aceitava pressão, só que saía no contra-ataque para tentar matar o jogo de vez. Mesmo assim, nenhum dos equipes conseguiu balançar mais as redes e a equipe da capital garantiu importantes três pontos.