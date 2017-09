Estreando como titular, Ceballos brilha e Real Madrid derrota Alavés fora de casa

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio mendizorroza

Foi mais sofrido que o esperado. Neste sábado (23), o Real Madrid teve certa dificuldade, mas venceu o Alavés por 2 a 1, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Os dois gols merengues foram marcados por Dani Ceballos, que fez sua estreia como titular e foi decisivo. Manu García marcou o único tento dos blanquiazuis.

Com este resultado, o Real Madrid alcança os 11 pontos e tenta subir ainda mais na tabela. Por outro lado, o Alavés segue zerado após seis rodadas, perdendo todos os jogos. Na próxima rodada, o Alavés terá um duelo muito difícil, quando visita a surpresa do campeonato até aqui, o Levante, no sábado (30), às 15h30. No domingo (1º), às 15h45, o Real Madrid fecha a sétima rodada diante do Espanyol, no Santiago Bernabéu.

Ceballos comanda primeiro tempo de vitória merengue

Ceballos comemorando um dos seus gols | Foto: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

Precisando mostrar serviço, o Real Madrid foi com tudo para cima do Alavés, tanto que conseguiu marcar logo cedo, quando Nacho cobrou lateral para Cristiano Ronaldo, que deu no fundo para Asensio, o meia rolou para atrás para Ceballos, que ganhou dividida com o marcador na grande área e acertou um lindo chute no contra-pé de Pacheco: 1 a 0 Real Madrid. Primeira chance como titular e o meia já marca com a camisa merengue.

Os blancos, mesmo após o gol, continuavam dominando a partida, não deixando o Alavés jogar, cedendo pouquíssimos espaços. Além disso, os visitantes seguiam chegando bem pela esquerda, e isso se mostrou claro quando Asensio recebeu na esquerda e cruzou para Lucas Vázquez, que desviou na primeira trave, mas mandou por cima.

As chances continuavam sendo criadas pelos merengues, só que, dessa vez, em cobranças de escanteios. A primeira foi com Cristiano Ronaldo, que apareceu para cabecear na primeira trave, mas mandou para fora. Depois foi a vez de Nacho subir muito bem e obrigar Pacheco a fazer uma grande defesa, evitando o segundo.

E quando a partida se encaminhava para o intervalo com a vitória merengue, o Alavés tratou de deixar tudo igual, quando Munir foi bem acionado pela direita, dominou, cruzou e o capitão Manu García apareceu de surpresa no meio da área para cabecear com força e empatar o jogo: 1 a 1.

Mas a alegria dos donos da casa durou pouquíssimo tempo no Mendizorroza. Praticamente no lance seguinte ao gol de empate, o Real Madrid atacou pela direita, e, após cruzamento, Pacheco espalmou para a entrada da área, onde estava, mais uma vez, Dani Ceballos, que finalizou de primeira, no canto, colocando os merengues na frente ao fim do primeiro tempo: 2 a 1 Real Madrid.

Goleiros e trave não deixam placar se alterar

O segundo tempo começou com o Real Madrid tomando as rédeas mais uma vez, mas pecando bastante na hora de finalizar, como aos 17', quando Cristiano Ronaldo fez bela jogada individual, cortou para a canhota e soltou uma bomba, mas a bola pegou na trave.

Foto: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

Mas após esse início, o Alavés mostrou que também estava ali para assustar, principalmente quando Ibai Gomez cobrou falta, Casemiro cortou de cabeça, a bola sobrou para Pedraza, que chutou, a bola desviou no brasileiro explodiu na trave de Keylor Navas. Poucos minutos depois, mais uma vez a trave esteve no caminho dos donos da casa, quando Munir escorou de cabeça, Pedraza ganhou disputa com Varane, saiu cara a cara com Navas, finalizou, mas a bola pegou de mansinho na trave e a zaga afastou.

Na parte final da partida, foi a vez de Pacheco brilhar, e em lances seguidos. O primeiro foi com Lucas Vázquez, que aproveitou vacilo de Maripán, finalizou colocado, mas o arqueiro defendeu. No minuto seguinte, Cristiano Ronaldo cortou o marcador e finalizou, mas Pacheco fez uma defesa sensacional com a pontinha dos dedos. Mesmo tentando, a partida ficou mesmo no 2 a 1 para os merengues.