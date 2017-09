Jogo Girona x Barcelona pela Laliga

O brasileiro Douglas revelado pelo Vasco é titular do Girona . Jogador foi comprando nesta janela de transferência pelo Manchester City e emprestado ao clube

Fundado em 1930, Girona FC participa pela primeira vez na sua história da primeira divisão da Espanha. Clube é da região da Catalunha, mesma região onde fica a cidade de Barcelona.

Grande desfalque do Barcelona é o atacante Dembélé. Jogador alemão teve um grave lesão no tendão do bíceps femoral da coxa esquerda e por esse motivo ficará afastado dos gramados por quatros meses.

Barcelona é líder do campeonato com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Equipe já tem 17 gols marcado na competição, uma média de 3,4 quatro gols por jogo. Na última rodada jogando em casa Barça goleou o Eibar por 6 a 1, Messi marcou quatro gols e o brasileiro Paulinho fez seu segundo com a camisa do Barcelona

Girona está a três jogos sem vencer, na última rodada empatou fora de casa com o Leganés por 0 a 0.

Mandante da Partida o Girona Futebol Clube ocupa a 14º colocação do campeonato Espanhol. Equipe voltou para a primeira divisão nesta temporada. Foram cinco jogos; uma vitória, dois empates e duas derrotas.