Simeone valoriza vitória contra Sevilla e afirma: “A equipe é o mais importante”

(Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images)

Com mais uma vitória no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid do técnico Diego Simeone enfrentou o Sevilla pela sexta rodada da competição e venceu os visitantes pelo placar de 2 a 0. Com gols de Carrasco e Griezmann na vitória, o treinador argentino do Atleti destacou o desempenho da equipe e ressaltou a importância dos jogadores estarem pensando mais trabalho no coletivo e não no trabalho individual.

Simeone destacou em sua entrevista após a partida o fator do trabalho em equipe. Para o técnico o mais difícil no clube é os jogadores entenderem que o coletivo é o mais importante. Porém segundo Simeone todos os jogadores se sentem bem com isto no clube e sabem o que é mais importante.

“Acho que o desafio que temos todos dentro da equipe é entender que o único que importa é o coletivo. A força individual de cada jogador do elenco ajuda a trabalhar na direção certa. Isto é muito bom para o clube e para eles. Todos se sentem participativos e entendem que a equipe é o mais importante”, disse Simeone.

Sobre a partida contra o Sevilla Simeone destacou a força do meio de campo dos adversários e afirmou que foi um confronto difícil onde sua equipe sofreu com a pressão. Porém no início da segunda etapa a equipe colchonera conseguiu abrir o placar e garantir mais três pontos.

“Nós enfrentamos uma grande equipe. Eles têm jogadores no meio de campo que conseguem impor o ritmo que desejam. Nos primeiros minutos eles dominaram a partida e nos custou conseguir a pressão. Mas é verdade que se viu algumas jogadas do Atlético com Carrasco, Griezmann ou Filipe, onde tivemos situações de perigo. Já no segundo tempo encontramos o gol que estávamos buscando”, analisou o técnico.

Diego Simeone também falou sobre a mudança da equipe no segundo tempo em relação à primeira etapa. O técnico explicou que o futebol é jogado em 90 minutos e as vezes tem que se fazer mudanças na equipe para mudar a postura da partida.

“As partidas duram 90 minutos. Há momentos diferentes no futebol e há que se mudar o foco da partida. Nos encontros nós estamos manejando muito bem. No geral dos 90 minutos a equipe respondeu bem”, avaliou.

Na entrevista coletiva o treinador do Atleti também foi pedido a analisar o início de temporada da sua equipe. O técnico despistou análises e disse que o foco agora é o Chelsea, mas ressaltou que a sua equipe tem entendido bem o que é pedido e o fator da torcida também ajuda bastante.

“O que importa agora é pensar no Chelsea. Está claro que a equipe entendeu bem o que pedia o calendário até agora nas partidas fora de casa com Valencia e Bilbao. Estas duas partidas em casa vieram agora. Se nota a atitude da torcida, parece um circo romano”, comentou.

Para finalizar a entrevista, Simeone destacou o nível competitivo da sua equipe. O técnico destacou o fato do Atleti não poder contratar jogadores por causa de uma punição da Fifa, mas admitiu que isto acabou virando algo positivo e tornou a equipe mais forte.

“Creio que uma situação negativa como é de não poder contratar jogadores se converteu em algo positivo. Nossos jogadores ficaram mais fortes com isto. Agora Thomas e Vietto e outros jogadores estão tendo mais minutos e nos permitem jogar bem. O fator mais importante agora é a competência interna que há no vestiário”, destacou Diego.

O próximo compromisso do Atlético de Madrid será já neste meio de semana onde enfrentará o Chelsea pela Uefa Champions League, na primeira partida do Wanda Metropolitano pela competição. A partida será na quarta-feira (27), às 15h45, válida pela segunda rodada da fase de grupos da UCL.