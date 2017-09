Málaga busca empate no fim contra Bilbao e soma primeiro ponto no Espanhol

Depois de acumular cinco derrotas nos cinco primeiros jogos do campeonato espanhol, o Málaga finalmente conseguiu interromper a má sequência com um empate por 3 a 3 contra o Atlético Bilbao, sábado (23) no La Rosaleda pela sexta rodada da La Liga, pontuando pela primeira vez no campeonato.

Em desvantagem com um gol-relâmpago de pênalti no começo do primeiro tempo e sofrendo com um gol e uma expulsão no começo do segundo, a equipe de Míchel buscou o resultado até o final e conseguiu sentenciar um empate aos 84 minutos. O time basco, por outro lado, somou seu segundo empate ao retrospecto de duas vitórias e duas derrotas.

Na próxima rodada, a equipe albiceleste viaja para enfrentar o Sevilla no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, enquanto os rojiblancos enfrentam o Valencia, também fora de casa, no Estadio Mestalla.

Foto: Divulgação/La Liga

O Athletic Bilbao conseguiu se colocar à frente no placar logo no começo do jogo. Aos dois minutos, após apenas começarem a trabalhar o setor ofensivo, os visitantes foram presenteados com um pênalti sofrido por Iker Muniain e cobrado por Aritz Aduriz de Panenka no meio do gol, que deu a seu time uma vantagem importante logo nos primeiros minutos. Após sofrer o gol, entretanto, a equipe malaguenha foi superior, controlando melhor o jogo apesar dos dois optarem por não correr muitos riscos e se estudarem.

Aos 26 minutos, os anfitriões tiveram chance clara de empatar com boa finalização que parou no goleiro Kepa, fazendo uma defesa difícil. Diante da insistência, o Málaga já começava a merecer o empate, e ele chegou na marca dos 35 minutos. O uruguaio Diego Rolán recompensou os esforços albicelestes com um foguete na margem da entrada da pequena área, que entrou no canto esquerdo do goleiro Roberto para balançar as redes e deixar tudo igual no placar, 1 a 1. O Málaga ainda teve tempo para criar outra chance clara aos 45, que foi defendida novamente por Kepa e evitou que os donos da casa fossem ao intervalo com vantagem.

Foto: Divulgação/La Liga

Se o clima era de otimismo para o Málaga após um primeiro tempo superior e com chances de vitória, a segunda etapa não poderia ter começado pior. Logo aos 50 minutos, o Bilbao voltou a ficar à frente com gol de Iñaki Williams, que se viu livre de marcação no lado direito do campo para finalizar e fazer 2 a 1.

A equipe malaguenha reclamou de falta no início do lance, mas a jogada do gol foi validada. Em seguida, os anfitriões ainda ficaram com 10 jogadores em campo, quando Kuzmanović foi expulso ao receber um segundo cartão amarelo.

O Bilbao ainda ampliou o placar aos 70 minutos, quando Iñaki Williams marcou seu segundo no jogo em erro trágico do Málaga, que quis repor rapidamente a bola em uma cobrança de falta e a entregou de presente aos bascos, que não perdoaram e balançaram mais uma vez o fundo da rede, fazendo 3 a 1. Apesar da contínua manifestação da maré de azar, o Málaga seguiu agressivo e brigando pelo resultado, mostrando personalidade diante da fase da equipe.

Aos 81 minutos, então — quando o jogo já parecia definido à favor dos visitantes — o francês Paul Baysse renovou as esperanças malaguenhas com um gol que deixava o placar em 3 a 2, e seu time a um gol do empate.

Aos 84, o milagre veio com mais um gol de Diego Rolán, marcando seu doblete e equilibrando a partida. Antes do apito final, Iñaki Williams e Rolán ainda tiveram chance de coroar suas atuações com um hat trick e uma vitória para seus respectivos times, mas o jogo foi finalizado em 3 a 3, com o Málaga somando um ponto na liga e conseguindo uma pequena margem para respirar melhor e buscar estruturar sua estabilização.