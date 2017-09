Valencia vence Real Sociedad fora de casa e mantém invencibilidade

Neste domingo (24) o Valencia foi até o País Basco e derroutou a Real Sociedad dentro do Estádio Anoeta. Em um jogo de cinco gols, Gonçalo Guedes foi o destaque com duas assistências. O brasileiro Rodrigo, Vidal e Zaza fizeram os gols dos visitantes, Elustondo e Oyarzabal descontaram para o time da casa.

Com a vitória o Valencia mantém a quarta posição com 12 pontos, seis a menos que o Barcelona, que lidera a competição com 100% de aproveitamento. Já para a Real Sociedad é sinal de aleta ligado. Já são três derrotas em sequência e agora estão na oitava posição, com nove pontos.

O jogo começou com poucas chances. As equipes não se arriscavam, evitando deixar espaços para o advesário. La Real, dentro de casa, ficavam mais com a bola e buscavam um pouco mais o ataque, mas sem levar muito perigo. A melhor chance surgiu aos 24 minutos, quando Willian José aproveitou cruzamento da direita e cabeceou firme para o gol, mas Domenech, bem posicionado, defendeu.

Quando os donos da casa pareciam se impor veio um balde de água fria. Aos 26', Gonçalo Guedes aproveitou bola que sobrou no meio-campo, entrou em velocidade pelo meio, driblou o goleiro e tocou para Rodrigo empurrar para o gol vazio e fazer 1 a 0. Mas a Sociedad não desanimou e continuou atacante, cinco minutos depois Willian José ficou de frente com o goleiro e bateu forte, Domenech fez mais uma boa defesa espalmando pro lado. Aos 33' veio a recompensa, após escanteio, Elustondo sobiu mais que a defesa e cabeceou no canto, empatando a partida. Perto do final da primeira etapa, Guedes teve boa chance e chutou por cima, do outro lado, Oyarzabal cobrou falta no canto mas o goleiro espalmou.

Rodrigo e Gonçalo Guedes comemoram o primeiro gol | Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

O segundo tempo começou e o Valencia logo tomou à frente no placar novamente. Vidal recebeu belo passe de Carlos Soler e tocou de cavadinha por cima do goleiro Rulli. Com a raça de sempre a Sociedad correu atrás do placar e empatou quatro minutos depois. Oyarzabal bateu cruzado da entrada da área no cantinho, sem chances para Domenech. Aos 68' Zubeldia levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, Kondogbia também seria expulso aos 79' por carrinho perigoso. Com as equipes desfalcadas, o ritmo diminuiu, mas os bascos permaneceram no campo de ataque, pressionando. Mas não foi suficiente, Em contra-ataque, Gonçalo Guedes novamente recebeu em velocidade, invadiu a área e tocou para Zaza livre marcar o gol da vitória.

O Valencia mantém o ótimo trabalho neste início de temporada e na próxima rodada recebe o Athletic Bilbao no domingo (1). Já a Real Sociedad, em busca de reencontrar o caminho das vitórias, recebe o Real Bétis, também no domingo.