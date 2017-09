Villarreal anuncia demissão do técnico Fran Escribá após início irregular na temporada

Google Plus

Foto: David Aliaga/Getty Images

Nesta segunda (25) terminou a era Fran Escribá no Villarreal, que não resistiu ao fraco início de temporada do time e acabou deixando o cargo após 13 meses na função na equipe amarela. A gota d´água para a demissão do treinador se deu na derrota por 4 a 0 para o Getafe neste domingo (24), fora de casa.

Essa é a segunda demissão na liga espanhola em apenas seis rodadas, uma vez que Luis Zubeldía já deixou o Alavés, também com temporada complicada. Analisando apenas o desempenho em termos de pontuação, Escribá até que não está tão mal, já que o Submarino Amarelo soma sete pontos e ocupa a 14ª colocação, porém o desempenho defensivo, que era um dos pontos altos da equipe, já sofreu nove gols e o ataque também tem uma média ruim, de apenas um tento por jogo.

Além disso, a equipe vê a aproximação perigosa de equipes do Z-3, além de, apesar de estarmos no início do campeonato, já parece estar bem longe em termos de desempenho dos principais rivais rumo a uma possível vaga em competições europeias.

O técnico chegou também em condições complicadas, já que ele veio para substituir Marcelino García Toral, que havia deixado a equipe às vésperas da temporada passada e não conseguiu classificar a equipe para a fase de grupos da Uefa Champions League na temporada passada, ficando no caminho contra o Monaco.

Ao longo do trabalho a equipe ficou entre altos e baixos, não conseguindo figurar entre as principais forças na batalha por vaga em competições continentais, e durante a Uefa Europa League da última temporada a equipe também não empolgou, ficando longe de alcançar a semifinal que havia chegado sob o comando do antecessor de Escribá.

O substituto já chegou

O nome do novo técnico da equipe já foi anunciado e se trata de uma alternativa interna, sendo ele Javi Calleja, que era o treinador do time B da equipe e também tem um passado como jogador do clube estando nos gramados de 1998 a 2006, ainda vestindo as camisas de Málaga e Osasuna, na sua carreira de técnico talvez o jogador mais notável já promovido por ele foi o atacante Rodri.