Atlético de Madrid recebe Chelsea na estreia do novo estádio pela Champions

Nesta quarta-feira (27) o Atlético de Madrid tem um difícil desafio diante do Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League às 15h45, na estreia do novo estádio Wanda Metropolitano na competição europeia.

Depois de um empate sem gols fora de casa diante da Roma, os Colchoneros vão em busca da vitória para se manterem vivos na briga pela vaga na próxima fase. Apesar das ótimas chances criadas, a equipe não saiu do zero e quer ir às redes agora diante de sua torcida.

Já os Blues golearam o Qarabag por 6 a 0 e, mesmo diante da força do adversário, estão esperançosos e esperam conseguir a vitória para sustentar a liderança do grupo C.

“O Chelsea é um adversário muito difícil”, diz Simeone

É de fato um duelo entre duas equipes muito fortes e o técnico do Atlético, Diego Simeone, reconhece a força do time inglês. Ao participar da entrevista coletiva que antecede a partida, Simeone não poupou elogios: “É um time diferente do que enfrentamos em 2014, gosto muito. É um time que tem uma intensidade, um equilíbrio muito importante e um bom trabalho coletivo para defender”, disse.

Ao falar de sua equipe, o argentino comentou as rotações que faz no elenco desde o começo da temporada: “Analiso as características do adversário e vejo as dos jogadores que temos, assim buscamos o equilíbrio. Não penso em um único jogador, mas sim em como equilibrar o time todo”.

Diego Simeone concede entrevista antes do jogo contra o Chelsea | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

O meia Koke falou sobre a estreia do novo estádio em competições europeias: “Sabemos como era o ambiente do (Vicente) Calderón e nesta quarta será melhor. A torcida está super emocionada e com o que estamos fazendo, contagiamos a todos. Esperamos um dos melhores dias do Wanda Metropolitano”, declarou.

Sem muitos desfalques para a partida, Fernando Torres e Giménez voltam a ser relacionados, ao passo que Kevin Gameiro e Vrsaljko estarão de fora. Augusto, ainda se recuperando de lesão, também não foi relacionado.

Conte: “Temos que jogar sempre paga vencer”

O italiano Antonio Conte, técnico do Chelsea, demonstrou respeito ao Atleti, mas disse que espera sair de Madrid com a vitória: “É um jogo muito importante, tentaremos jogar muito bem, mas com muito respeito ao Atlético, que nos últimos anos se converteu em um ótimo time”.

O comandante também comentou o retorno do clube à Champions: “Não jogamos nesta competição na temporada passada então estamos animados para jogar, mas certamente amanhã sabemos muito bem que enfrentaremos um time muito bom”.

Cezar Azpilicueta foi outro que comentou sobre o duelo e a vontade dos Blues: “O que queremos amanhã é um Chelsea valente. É um estádio complicado e um time muito forte. Depois de um ano fora, viemos com vontade. Precisamos fazer um jogo perfeito”.

Entrevista pré-jogo de Antonio Conte | Foto: Divulgação/Chelsea FC

Para finalizar, o lateral espanhol considerou o Atleti como favorito para vencer a UCL: “Nos últimos anos estiveram em duas finais, têm lutado até o final. É um time que vem jogando junto há muito tempo, com o mesmo treinador e a mesma base”.

O meia Danny Drinkwater, com uma lesão na panturrilha, é o único desfalque para o jogo. O belga Eden Hazard, que só jogou uma partida como titular na temporada, deve começar o jogo no banco de reservas.

Atlético de Madrid e Chelsea se enfrentaram cinco vezes por competições oficiais, com duas vitórias colchoneras, dois empates e uma vitória dos Blues. Os dois últimos jogos disputados em Madrid terminaram empatados, mas no último jogo o Atleti se impôs e venceu o Chelsea em Londres por 3 a 1.

A partida será a de número 50 de Diego Simeone na Champions comandando o Atleti. Em casa, venceu 18 das 23 partidas que disputou na competição, um histórico invejável.