Jogo Atlético de Madrid x Chelsea ao vivo online pela Uefa Champions League (0-0)

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Atlético de Madrid x Chelsea ao vivo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Fique ligado!

A equipe de arbitragem vem da Turquia. Cüneyt Çakir será o árbitro principal, enquanto Bahhattin Duran e Tarik Ongun serão os assistentes.

"Todas as partidas devem ser jogadas com a intenção de ganhar. Contra a Roma, o Atlético de Madrid jogou muito bem e mereciam ter ganho o jogo. Nós fizemos uma boa partida e levamos a vitória. Será um duelo importante para nós. Tentaremos jogar muito bem, mas com muito respeito ao Atlético de Madrid, que tem se transformado em uma grande equipe nos últimos anos. Vamos tentar fazer o melhor possível nesta competição. Todo o elenco está bem. Pedro teve um problema menor, mas não é sério. É uma partida importante e teremos um duelo muito difícil contra o Atlético para saber em que momento estamos. O Atlético de Madrid é uma das melhores equipes da Champions League", declarou Conte.

O técnico Antonio Conte terá todos os jogadores à disposição, com exceção do meia Drinkwater, que segue lesionado e não foi relacionado para o confronto. O treinador destacou em entrevista coletiva a necessidade de conquistar um bom resultado longe de seus domínios, além de enfatizar que a partida serve para medir o nível do elenco.

O Chelsea não tomou conhecimento do Qarabag e goleou por 6 a 0 no retorno dos ingleses à disputa da Champions League. Por isso, está na liderança isolada do grupo e pode aumentar a vantagem se conseguir um resultado importante diante do Atlético de Madrid na capital espanhola.

"Pelas características do rival e com foco também nas nossas, trato de buscar um jogo equilibrado. Pode ser que algum time jogue melhor nos primeiros minutos, mas acredito que vai haver equilíbrio. Considero que este Chelsea é diferente do de 2014. Fico encantado por sua intensidade, equilíbrio e trabalho coletivo para se defender. Por isso ganharam a Premier League como ganharam. É um duro rival, de ideias claras e com um treinador que também tem ideias claras. O jogo aéreo pode ser importante e Giménez na lateral é como se jogássemos com três defensores, trabalha muito bem nessas situações", afirmou Simeone.

Em entrevista coletiva, o comandante do Atlético de Madrid fez um panorama sobre o adversário e espera que seja um jogo bastante disputado entre as duas equipes.

O técnico Diego Simeone não terá quatro jogadores à sua disposição. O goleiro Werner, o lateral Vrsaljko e o atacante Kevin Gameiro não foram relacionados por opção técnica. O meia Augusto Fernández ainda não reúne condições de jogo e não tem previsão de retorno aos gramados. Em contrapartida, o lateral José María Giménez e o atacante Fernando Torres estão de volta.

Nos cinco jogos anteriores entre as duas equipes, são duas vitórias do Atlético de Madrid, dois empates e um triunfo do Chelsea. São nove gols marcados pelos colchoneros e oito tentos assinalados pelos londrinos.

Como mandante, são 11 jogos de invencibilidade na Champions League. A curiosidade agora é ver e analisar o comportamento dos madrilenos na nova casa.

Será o primeiro duelo continental a ser disputado na nova casa, o Wanda Metropolitano. Nas partidas válidas pelo Campeonato Espanhol, duas vitórias sobre Málaga e Sevilla. Além disso, foi anunciado pela Uefa que o estádio vai sediar a final da Uefa Champions League em 2019.

O Atlético de Madrid vive um bom momento. A equipe da capital espanhola vem de uma fase crescente no Campeonato Espanhol e quer manter o alto desempenho na competição internacional. Na primeira rodada, os colchoneros pressionaram bastante, mas ficaram no empate sem gols diante da Roma, fora de casa.