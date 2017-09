Ronaldo: "Parece que tenho que demonstrar em todas as partidas o que sou"

Cristiano Ronaldo marcou dois contra o time alemão (Foto: Patrik Stollarz/Getty Images)

Longe da liderança na Liga, o Real Madrid 'virou a chave' nessa terça-feira (26). Pela segunda rodada da Uefa Champions League, o clube espanhol venceu o Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, por 3 a 1. Cristiano Ronaldo, duas vezes, e Gareth Bale anotaram os gols dos visitantes; Aubameyang descontou.

Principal peça e um dos líderes do Real, Ronaldo falou sobre a importância do resultado, e o quanto isso pode influenciar na confiança da equipe para as próximas partidas.

"Antes do jogo falamos bastante de como queríamos ganhar em Dortmund. E fizemos o que o treinador propôs, estávamos motivados, e equipe esteve em uma noite fenomenal. Criamos oportunidades e marcar três gols é muito difícil. Fizemos uma partida plena, completa", disse o português.

Incomodado com as críticas, Cristiano desabafou: "Parece que tenho que provar em todas as partidas o que sou, me surpreende a opinião pública a meu respeito. Uma vez que os números dizem tudo. Estou muito feliz pela minha partida de número 400 e não sei quantos gols marcados. É normal para mim, quando estou bem e aparece uma oportunidade, eu marco. As vezes os goleiros fazem ótimas partidas, em outras paro na trave, é do futebol. Minha ética de vida é sempre a mesma, sou um profissional exemplar e me dedico, sempre tenho a mente limpa e plena, preparada para os desafios e as críticas. Estou feliz comigo mesmo e com meus companheiros", disse.

Mesmo cumprindo suspensão nas primeiras partidas da Liga, Ronaldo marcou cinco gols em seis partidas nesta temporada

Dentre muitos rumores e destinos especulados antes do início desta temporada, Cristiano deixou completamente no ar a chance de renovação com o clube madridista. "Se irei ou não renovar? É uma boa pergunta. Estou contente, e as coisas acontecem de forma natural, esta é uma pergunta que o presidente irá responder melhor que eu... Eu estou contente. Faço o que gosto e estou feliz", concluiu.

Ocupando apenas a sexta colocação da Liga, o Real Madrid volta a campo pela competição nacional no próximo final de semana. A equipe recebe os catalães do Espanyol no Santiago Bernabéu, no domingo (1º).