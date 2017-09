Apesar de vitória, Valverde prega cautela com Barcelona na Champions: "Nada está decidido"

Google Plus

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

Nesta quarta-feira (27), o Barcelona viajou até Portugal para enfrentar o Sporting pela segunda rodada da Uefa Champions League e venceu os portugueses pelo placar de 1 a 0. Com a segunda vitória na competição e a liderança do Grupo D, o técnico Ernesto Valverde destacou a atuação da equipe e se mostrou contente por mais um triunfo. O treinador, porém, ainda alertou que a competição não está definida e muitos jogos ainda estão pela frente.

Sobre o confronto contra o Sporting, o técnico ressaltou que o Barça entrou muito bem na partida e dominou o jogo até uma parte da segunda etapa. Porém, o fato de não conseguir definir a partida cedo causou problemas para a equipe, que passou por sufoco no final.

“Nós entramos muito bem na partida. Tivemos o domínio de jogo do confronto no primeiro tempo e no início da segunda etapa. Não conseguimos matar a partida e por isso acabamos sofrendo, mas estamos contentes pela vitória”, destacou o treinador.

Valverde também destacou que o confronto contra o Sporting era crucial pela dificuldade dos adversários, que haviam vencido o Olympiacos por 3 a 0 na primeira rodada. O técnico da equipe catalã elogiou o time de Jorge Jesus e disse que sabia que seria uma partida difícil. “A partida de hoje era crucial pela dificuldade do rival e para seguir somando pontos. O Sporting é uma grande equipe e é complicado jogar contra eles, como sabíamos desde o início”, avaliou o técnico sobre os adversários.

O comandante do Barça também falou sobre a Uefa Champions League ser um torneio curto na fase de grupos e que todas as partidas acabam sendo confrontos diretos, determinantes para a classificação final da chave. “Esta competição é curta e agora teremos confrontos diretos, portanto não está nada decidido. Ainda resta muito e o Sporting tem muitas chances”, garantiu Valverde.

Sobre Suárez, o técnico foi perguntado sobre a falta de gols do uruguaio, que não vem tendo um de seus melhores inícios temporadas nesta edição. Porém, o técnico falou poucas palavras e garantiu estar contente com o trabalho do camisa 9 do Barça. “Jogamos para que os atacantes marquem gols e é o que ele está fazendo”, resumiu.

Valverde finalizou a sua coletiva falando sobre a versatilidade de Sergi Roberto, que pode jogar e ser útil em diferentes posições. “É um meio que pode jogar de lateral e pelos meios. Hoje queríamos que nos ajudasse no jogo ofensivo e defensivo e ele fez tudo isso. Além do mais, Sergi nos permite manter as linhas juntas”, destacou Valverde sobre o atleta.

O Barcelona volta aos gramados já no final de semana, onde jogará pelo Campeonato Espanhol. A próxima partida da equipe será no domingo (01), às 11h, onde enfrentará o Las Palmas pela sétima rodada da La Liga, no Camp Nou.