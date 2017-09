Varane prolonga contrato com Real Madrid até 2022 e exalta sua história no clube

Google Plus

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

Nessa terça-feira (28) o Real Madrid confirmou a renovação de contrato do zagueiro Raphael Varane. Vínculo entre clube e jogador agora é de cinco anos, até 2022. Acompanhado do presidente Florentino Pérez, o francês assinou o novo contrato na Sala da Direção, no Santiago Bernabéu.

Feliz por ter renovado sua estadia no clube que está desde 2011, Varane disse que “é um dia muito feliz. Minha história com o Madrid já é muito bonita e quero que seja fantástica. Quero aproveitar deste momento e seguir com esta camisa”.

Com seis anos no clube, Varane comentou sobre o atual elenco e outros que vestiram a camisa blanca durante o tempo que lá está: “Não sei se é a melhor equipe que o Madrid já teve, mas é muito competitiva. Temos um time para fazer história e para fazer uma grande temporada”.

E também falou sobre as críticas recebidas por Cristiano Ronaldo: “Pra mim só se pode admirá-lo pelo que fez e segue fazendo. Os números falam por ele, é tão bom e fantástico que marca a história do futebol e é difícil criticá-lo”.

Varane assina seu novo contrato ao lado de Florentino Pérez | Foto: Divulgação/Real Madrid CF

O atual treinador, Zinedine Zidane, também foi alvo dos comentários e principalmente dos agradecimentos do zagueiro: “Ele foi fundamental para que eu viesse e agora que é o técnico me ajuda a cada dia. O agradeço pelo apoio e confiança. Me dá conselhos e é uma pessoa que respeitamos muito”.

“Não sei onde chegarei, mas espero seguir ganhando títulos. Minha mentalidade sempre foi de trabalhar e ganhar”, assim Varane falou sobre o que tem de objetivos e completou: “Me aposentar aqui seria magnífico e o mais belo que posso sonhar”.

Contratado junto ao Lens em 2011 por 10 milhões de euros, Varane atua nas divisões de base da Seleção Francesa desde a categoria sub-18. Para o time principal vem sendo convocado desde 2013, já tendo feito 37 jogos e marcado dois gols.

Com apenas 24 anos, Varane chegou ao Madrid aos 18 e vem construindo uma grande carreira no clube. Com a saída de Pepe, assumiu a titularidade da zaga ao lado de Sergio Ramos e já conquistou 13 títulos, entre eles três Champions League, duas La Liga, duas Supercopas da Espanha, três Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei e dois Mundiais de Clubes da Fifa.