Sensação do Real Madrid, Asensio renova contrato por mais seis temporadas

Foto: TF-Images/Getty Images

A onda de renovações segue em Madri e foi a vez de um muito pedido pela torcida. Nesta quinta-feira (28) o Real Madrid anunciou a renovação contratual do jovem meia Marco Asensio, grande sensação da equipe desde a temporada passada. O espanhol, que ficaria sem contrato ao fim da temporada, ampliou seu vínculo até 2023, ou seja, por mais seis temporadas.

Era apenas uma questão de temporada para que Asensio tivesse seu contrato renovado, já que o próprio virou um dos atletas mais importantes do elenco merengue. Além disso, o próprio é visto como um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, tanto que o jornal francês L'Equipe deu o prêmio Golden Boy para o meia do Real Madrid, sendo o melhor jogador sub-21 do planeta. Ele bateu caras como Kylian Mbappé, Dele Alli, Ousmane Dembélé e Gabriel Jesus.

O atleta da seleção espanhola chegou ao clube em 2014, vindo do Mallorca. Ele foi emprestado por uma temporada ao próprio Mallorca e outra ao Espanyol, se destacando bastante. Ele retornou ao time na temporada passada e foi essencial para os títulos do Campeonato Espanhol e bicampeonato da Uefa Champions League, vindo bem do campo e também quando começava as partidas, mostrando muita personalidade. Ele acabou se tornando um dos grandes xodós da torcida.

Assim como vários outros jovens do elenco, tipo Theo Hernández e Dani Ceballos, Asensio tem 100% da confiança de Zinédine Zidane e do presidente Florentino Pérez, ou seja, o futuro é garantido para o meia e o próprio sabe disso, tanto que ele podia procurar outra equipe ao fim da atual temporada, mas sabe da sua importância e que tem tudo para ser titular no futuro.

Além do jovem meia, o Real Madrid já anunciou a renovação de outros seis atletas neste início de temporada: zagueiro Raphael Varane, lateral-direito Dani Carvajal, lateral-esquerdo Marcelo, volante Marcos Llorente, meia Isco e do atacante Karim Benzema. O próximo a acertar a extensão contratação com o clube é o técnico Zinédine Zidane.