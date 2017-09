Zenit bate Real Sociedad com dois de Kokorin e continua 100% na UEL

Em um dos grandes duelos da segunda rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18, o Zenit levou a melhor e venceu a Real Sociedad por 3 a 1, com dois de Kokorin e um de Rigoni. Diego Llorente fez o único gol da equipe espanhola.

Com este resultado, os russos lideram, de forma isolada, o Grupo L com seis pontos e 100% de aproveitamento. A Sociedad está em segundo com três pontos. Na próxima rodada, que será realizada no dia 19 de outubro, o Zenit recebe o Rosenborg, às 15h. No mesmo horário, a Sociedad vai até a Macedônia para encarar o Vardar Skopje.

O início de partida foi totalmente superior dos russos, que criavam mais e conseguiram chegar ao gol cedo, quando Ruben Pardo errou passe no meio e deu no pé de Rigoni, que "recebeu" na entrada da área, chutou rasteiro, a bola passou por debaixo das pernas de Llorente e foi no canto, sem chances para Rulli: 1 a 0 Zenit.

O gol animou os azuis, que foram com tudo na missão de ampliar a vantagem, e conseguiram, com direito a uma grande ajuda do adversário. Com cerca de metade do primeiro tempo jogado, Paredes recebeu no meio e deu lindo lançamento de três em dedos em profundidade. Rulli saiu do gol para tentar abafar de cabeça, mas acabou perdendo o tempo da bola, passou da própria e a bola sobrou para Kokorin, que apenas mandou para o gol vazio: 2 a 0 Zenit.

Depois disso a Sociedad conseguiu equilibrar a partida, começando a chegar mais. E já na parte final dos primeiros 45 minutos os espanhóis conseguiram diminuir, quando, após cobrança de escanteio curta, Canales dominou, mandou para área e o zagueiro Diego Llorente cabeceou para colocar fogo no jogo: 2 a 1.

A segunda etapa se iniciou como uma Sociedad bem mais incisiva e buscando o gol, mas a equipe de Roberto Mancini era mortal quando chegava, e foi assim aos 15', quando a bola chegou em Ivanovic na direita, que levantou a cabeça, cruzou e Kokorin apareceu livre na área para cabecear com força e deixar tudo mais tranquilo para os russos: 3 a 1 Zenit.

Depois disso, a Sociedad foi com tudo para, pelo menos, tentar o empate, só que os comandados de Eusebio Sacristán estavam mal na pontaria e perderam excelentes chances. O Zenit, com o espaço dado pela equipe da Andaluzia, também tentou ampliar, mas a partida ficou mesmo no 3 a 1.