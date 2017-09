Bilbao é surpreendido pelo Zorya-UCR em casa e segue sem vencer na Europa League

Foi uma noite péssima para os torcedores que compareceram ao estádio San Mamés. Em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2017/18, o Athletic Bilbao foi surpreendido em casa pelo modesto Zorya Luhansk-UCR e perdeu por 1 a 0, gol de Kharatin.

Com este resultado, o Athletic segue com apenas um pontinho, enquanto o Zorya está em segundo com três pontos. Na próxima rodada, que será realizada no dia 19 de outubro, o Athletic tentará se recuperar do tropeço, quando vai até a Suécia encarar o Östersunds FK, às 15h. No mesmo horário, só que na Ucrânia, o Zorya recebe o Hertha Berlin.

Esperava-se um Athletic bem mais presente no ataque em San Mamés, e até foi, ficando mais com a bola e com um volume de jogo bem maior, enquanto o Zorya se fechava bastante e tentava sair no contra-ataque, em velocidade, explorando algum erro dos bascos.

E, para surpresa de todos presentes no estádio, os ucranianos chegaram ao gol, mas não exatamente em um erro de saída de bola ou buraco na defesa adversária, mas sim na bola parada, quando Sukhotskiy cobrou escanteio da esquerda e o volante Kharatin subiu completamente livre no meio da área para cabecear sem chances a Kepa Arrizabalaga: 1 a 0 Zorya. Grande surpresa após 45 minutos no San Mamés.

O segundo tempo foi de total domínio dos bascos desde o início, imprimindo muito mais intensidade e chegando com bem mais perigo. O Zorya era totalmente defesa, bem mais que a primeira etapa, ainda mais porque estava na frente.

Quem mais tentou na etapa final pelo lado basco foi o jovem Córdoba, mas o goleiro Lunin estava bem inspirado na partida e parava o jogador. No final da partida, Raúl García e Iñaki Williams tiveram ótimas chances, mas realmente não era dia do Bilbao e o Zorya conseguiu uma vitória espetacular.