Com brasileiro Rodrigo Moreno, técnico da Espanha chama 25 jogadores para Eliminatórias

Foto: Getty Images Sports/Getty Images

Algumas surpresas marcaram a convocação da Espanha para os últimos dois jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2018. Com a classificação muito perto de ser concretizada, Julen Lopetegui deu uma leve variada e chamou alguns nomes "diferentes", com destaque para o atacante "brasileiro" Rodrigo Moreno, que faz um excelente início de temporada com o Valencia.

Outra surpresa entre os 25 convocados de Lopetegui foi o atacante José Callejón, que vive um grande momento no Napoli, sendo titular absoluto na equipe de Maurizio Sarri. Quem retornou à seleção foi o volante Asier Illarramendi, que, assim como a Real Sociedad, tem um belo início de temporada, mesmo que tenha passado por alguns altos e baixos recentemente.

Callejón foi outra surpresa na convocação | Foto: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

Os confrontos contra Albânia e Israel serão realizadas, respectivamente, nos dias 6 e 9 de outubro. O primeiro jogo será em casa e o segundo fora, com uma vitória e um empate classificando a Fúria para a Copa do Mundo de forma direta. Se a Itália perder algum dos jogos, os espanhóis podem se classificar com apenas um empate em um dos jogos, ou seja, a Rússia está muito perto dos comandados de Lopetegui.

Confira os 25 convocados por Julen Lopetegui

Goleiros: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) e Pep Reina (Napoli).

Defensores: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Nacho Fernández (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea) e Nacho Monreal (Arsenal).

Meias: Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern de Munique), Sergio Busquets (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), David Silva (Manchester City), Andrés Iniesta (Barcelona), Saul (Atlético de Madrid), Koke (Atlético de Madrid) e Marco Asensio (Real Madrid).

Atacantes: Álvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta de Vigo), José Callejón (Napoli), Rodrigo Moreno (Valencia) e Pedro (Chelsea).