Déjà vu: Muniain sofre grave lesão e desfalcará Bilbao por até oito meses

Foto: Ander Gillenea/Getty Images

As notícias não são nada boas para a equipe do Athletic Bilbao. Após sofrer sua primeira derrota na Uefa Europa League, jogando em San Mamés diante do Zorya Luhansk pelo placar de 1 a 0, o time basco confirmou que Iker Muniaín sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito e desfalcará o clube por pelo menos oito meses, perdendo grande parte da temporada 2017/18. O jogador foi submetido a exames e foi constatado que será necessário uma intervenção cirúrgica.

Não foi a primeira vez que o atacante espanhol sofreu uma lesão com essa gravidade. Em abril de 2015, Muniaín sofreu essa mesma lesão, sendo que no joelho esquerdo durante jogo contra o Sevilla na temporada 2014/15 do Campeonato Espanhol, ficando oito meses afastado dos gramados.

Aos 24 anos, o atacante está desde 2009 no elenco profissional do clube basco, tendo participado de momentos importantes na história recente do clube, como o vice campeonato na Uefa Europa League na temporada 2011/12, sendo eleito o melhor jogador jovem da La Liga em 2010/11.

Em rede social, o jogador agradeceu o carinho e as mensagens recebidas: "Sobram-me motivos para voltar a levantar. Obrigado a todos os que me enviaram mensagens de carinho e força. Obrigado de coração.", outros jogadores da equipe do Bilbao também enviaram mensagens desejando boa recuperação ao atacante que tem uma partida pela seleção principal da Espanha.

Jogadores do Bilbao convocados a seleção espanhola

O goleiro Kepa Arrizabalaga foi convocado para a seleção espanhola para os jogos diante da Albania e Israel, válidos pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2018. Kepa não atuou diante do Zorya por conta do revezamento promovido por Cuco Ziganda, no qual Iago Herrerín atua na Copa do Rey e Uefa Europa League.

Unai Simón, Unai Núñez e Iñigo Córdoba foram convocados pela seleção espanhola sub-21 para partida diante da Eslováquia pelas Eliminatórias da Eurocopa sub-21 de 2019, que será realizada na Itália e San Marino.