'Na cola' do líder, Atlético de Madrid visita Leganés

INCIDENCIAS: Partida válida pela sétima rodada da La Liga 2017/18. Realizada no Estádio Municipal de Butarque, em Madrid, na Espanha.

Um dos três invictos desta temporada da Liga, o Atlético de Madrid entra em campo no início da tarde deste sábado (30), pela sétima rodada da competição. O Atleti encara o Leganés, no Estádio Municipal de Butarque.

Atuando pela segunda temporada consecutiva na elite espanhola, os Pepineros de Madrid esperam conquistar o máximo de pontos possíveis neste início de campeonato, para não repetir o sufoco passado há alguns meses, quando o clube se livrou por pouco do descenso. Com um elenco mais forte se comparado ao da última época, o Leganés tem evoluído, e obtido números interessantes. A equipe está na sétima colocação da Liga, próximo da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Atuando como mandante, o Lega conquistou uma vitória, um empate e uma derrota nesta temporada

Mais forte com o decorrer das temporadas, o Atlético de Madrid conheceu seu primeiro revés neste último meio de semana. Pela segunda rodada da Uefa Champions League, o conjunto colchonero foi derrotado de virada para o Chelsea, no Wanda Metropolitano, quebrando uma série de sete partidas sem derrotas da equipe de Madrid.

Na temporada passada, em Butarque, Leganés e Atlético não saíram do zero

Visando agora sua reabilitação, o Atleti quer diminuir a distância para o líder Barcelona. Titular absoluto, Filipe Luís será baixa para a equipe de Diego Simeone para as próximas duas semanas.

Visando eficiência, Garitano afirma: "O Atlético cede muito pouco"

Em busca de mais três pontos, e ciente das possibilidades de vitória de sua equipe, Asier Garitano tentou explicar qual o seu 'segredo' para derrotar o Atlético: "Temos que cometer pouquíssimos erros se quisermos levar dano ao adversário. É uma equipe que cede muito pouco, mas iremos atrás das nossas oportunidades. Temos que ser competitivos em todas as partidas. Sabemos do nível do Atlético, mas tentaremos impor uma situação complicada para eles", afirmou o comandante pepinero.

Asier não poderá contar com Muñoz, Ramos e Mantovani

Garitano ainda elogiou o técnico adversário e outra peça de fundamental importância da equipe colchonera: "Simeone tem conseguido a cada temporada construir uma grande equipe. E Griezmann tem alcançado um nível muito alto desde que saiu da Real Sociedad. Ele é muito bom e trabalha duro", concluiu.

Fernando Torres exalta retorno de Diego Costa: "Estamos encantados"

Ao lado de outros atletas, Fernando Torres esteve em um evento promocional de um patrocinador nesta última quinta-feira (28) em Madrid. Questionado sobre o momento do clube, o atacante lamentou o resultado ruim na estreia do Wanda Metropolitano na Uefa Champions League: "Para todos os torcedores foi fantástico receber a UCL em nosso novo estádio. Para mim foi um dia ainda mais especial, pois foi meu jogo europeu de número 100. Infelizmente as coisas não terminaram bem, mas teremos chances de recuperar o resultado. E a energia tem de ser a mesma", disse o jogador.

Companheiros no Chelsea, El Niño festejou a chegada de Diego Costa: "Estamos encantados. Aconteceu o que Diego desejava. Todo mundo que chega para somar será bem-vindo aqui. Infelizmente ele só pode jogar em janeiro, então até lá muitas coisas podem acontecer... Mas ele vem para jogar, ele quer jogar", finalizou Torres.

Diego só poderá entrar em campo pelo Atlético no ano que vem por conta da suspensão que o clube colchonero cumpre, imposta pela FIFA.