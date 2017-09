Sevilla decide no segundo tempo e vence Málaga

Nesse sábado (30), o Sevilla recebeu o Málaga no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán e conseguiu a vitória mesmo com dificuldades. A equipe comandada por Eduardo Berizzo chegou aos 16 pontos, assegurando a terceira posição no campeonato, podendo ser segundo caso o Atlético de Madrid tropece na rodada. Enquanto o Málaga amarga a vice-lanterna com apenas dois pontos ganhos.

Apesar de dominar o primeiro tempo, chegando a ter 72% de posse de bola, o Sevilla não conseguiu criar boas chances de gol. Um pouco pela lentidão do meio-campo, mas também pela boa marcação do Malaga. A boa movimentação da defesa foi peça chave, a linha de impedimento funcionou muito bem, deixando os atacantes sevillistas nove vezes em posição irregular.

Muriel em uma cabeçada que a zaga salvou em cima da linha e depois com um chute de fora da área, foi quem mais levou perigo. Para os visitantes restou se defender. O atacante Diego Rolan era quem buscava o jogo um pouco mais, porém sem muito sucesso.

A segunda etapa começou com os visitantes vendo a oportunidade de vencer o jogo se tornando mais real. Em boa jogada pela direita, Recio teve boa chance de abrir o placar aos 57, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora em chute da entrada da área. Aos 64', Mula também arriscou de fora e Soria fez boa defesa.

Banega comemora seu gol, o primeiro da partida | Foto: Divulgação/La Liga

O Sevilla respondeu um minuto depois com Correa que bateu cruzado, mas Jimenez mergulhou para salvar com a mão direita, fazendo uma linda intervenção. Aos 68' enfim saiu o gol, Banega aproveitou cobrança de pênalti e colocou os donos da casa na frente no placar. Logo depois, Muriel roubou bola no meio, arrancou em velocidade, invadiu a área e bateu por entre as pernas do goleiro para ampliar o marcador.

Com o placar garantido, foi só esperar o final do jogo para comemorar os três pontos. Miguel Torres ainda tentou diminuir de cabeça, mas Soria espalmou por cima. Nolito também teve a chance de marcar e fazer o terceiro, mas Jimenez apareceu muito bem novamente, voou no cantinho e espalmou.

Esta foi a terceira vitória seguida do Sevilla em casa e sem tomar gol. Já o Málaga, não vence há oito jogos e pode terminar a rodada na lanterna.