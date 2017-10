Sem Carvajal, Real Madrid recebe Espanyol buscando primeira vitória em casa no Espanhol

Fechando a sétima rodada da La Liga, o Real Madrid recebe neste domingo (1º) os catalães do Espanyol no Santiago Bernabéu. O duelo na capital espanhola acontece a partir das 15h45.

Mesmo obtendo recentemente uma sequência de tropeços na Liga, o Real manteve no último meio de semana seu 100% de aproveitamento na Uefa Champions League. Na terça-feira (26), os merengues foram até a região oeste da Alemanha para encarar, teoricamente, a partida mais complicada do Grupo H. Tendo Cristiano Ronaldo como destaque, o Real venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1, e seguiu dividindo a liderança do grupo com o Tottenham.

+Asensio assina novo contrato com Real Madrid e afirma não pensar em Bola de Ouro: "Passo a passo"

Neste sábado, o Real teve a péssima notícia relacionada à Carvajal. O lateral direito madridista foi diagnosticado com um problema cardíaco, que não tem previsão para retornar aos gramados. Relacionado, mesmo com um incômodo muscular, Gareth Bale deve começar a partida no banco de reservas.

+Com problema cardiológico, Carvajal desfalca Real e Espanha por tempo indeterminado

Tabu: o Espanyol não vence o Real no Santiago Bernabéu desde a temporada 1995/96

Para encarar uma potência como o Real Madrid em seu estádio, o mínimo que um adversário deve ter é confiança. E isso o Espanyol tem conquistado há algumas rodadas. Após um início complicado de três partidas sem resultados positivos, os Periquitos estão invictos há três jogos: vitórias contra La Coruña e Celta; e empate contra o Villarreal, fora de casa.

+Varane prolonga contrato com Real Madrid até 2022 e exalta sua história no clube

Para tornar ainda mais desafiador o confronto para o lado catalão, o comandante Quique Flores terá três importantes baixas: Piatti, Víctor Sánchez e Hernán.

'Não queremos arriscar', afirma Zidane sobre a situação de Bale

Confiante na última coletiva de imprensa que antecede a partida, Zinedine Zidane falou sobre a sequência de duas vitórias consecutivas, comentando também sobre as qualidades do adversário: "Queremos seguir com o que estamos apresentando em campo. Estamos vencendo essas últimas partidas e tentaremos novamente jogar um bom futebol amanhã. Se entrarmos bem, teremos grandes chances de conquistar essa vitória", disse o técnico.

"Veremos também como chega nosso rival. O Espanyol tem grandes jogadores, que podem fazer a diferença, mas atuar no Bernabéu é diferente. Podem acabar se fechando mais, pra falar a verdade. Será nossa missão interpretar corretamente a partida, faremos nosso papel, que é construir bem as jogadas desde o início", acrescentou.

Sete pontos separam o Real do líder e rival, Barcelona

Sem dar qualquer certeza, Zidane falou sobre a possibilidade de Gareth Bale atuar: "Veremos amanhã. Ele está com uma sobrecarga muscular, não é nada importante, mas não iremos arriscar. Por mais que seja algo pequeno, quando um jogador sente algo não gostamos de arriscar", ressaltou o francês.

+Ronaldo: "Parece que tenho que demonstrar em todas as partidas o que sou"

Evitando tomar qualquer partido, Zidane respondeu aos jornalistas sobre a renovação de Cristiano Ronaldo: "O vejo bem, o que interessa para mim é que ele jogue bem, marque gols... não me meto no restante. Essa discussão é entre o clube e Cristiano, ele vai ficar e está muito bem", concluiu.

(Foto: TF-Images/Getty Images)

Motivação do elenco e atenção total: as táticas de Quique para triunfar em Madrid

Mesmo tendo pela frente um tabu enorme para quebrar no Santiago Bernabéu, Quique Flores reforçou que a confiança de seu plantel para o confronto segue 'nas alturas': "Recuperamos os bons desempenhos que apresentamos na temporada passada. Tenho ouvido bastante coisas no vestiário dos jogadores, e tenho absorvido que estão plenamente confiantes. Todos chegam com força e encarando a partida como uma grande oportunidade, não pelo momento do adversário, mas pelo nosso. É um grande desafio para demonstrarmos nossas qualidades", disse o treinador.

+Jornal elege Asensio melhor sub-21 do mundo; Jesus e Malcom são únicos brasileiros no top 50

Flores ainda lamentou os importantes desfalques de sua equipe para o duelo: "Piatti está com uma febre muito alta. E Víctor Sánchez sentiu uma lesão antiga. Infelizmente não temos no elenco jogadores com o mesmo perfil deles. Mesmo assim, iremos encarar a partida com muita ambição e esperamos o retorno deles na semana que vem", finalizou.