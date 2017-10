Com problema cardiológico, Carvajal desfalca Real e Espanha por tempo indeterminado

Foto: Getty Images Sports/Getty Images

Os problemas continuam à solta no Real Madrid. Neste sábado (30) o clube merengue soltou um comunicado, informando que o lateral-direito Dani Carvajal contraiu um virús que acabou afetando seu sistema cardiológico. Com isso, o lateral da seleção espanhola ficará fora dos gramados por tempo indeterminado, até saber ao certo o nível do problema.

Carvajal acaba virando desfalque não só para a partida deste domingo (1º) contra o Espanyol, mas também dos últimos dois confrontos da Espanha pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018, contra Albânia e Israel. Segundo o repórter Juancar Baena do jornal Marca, o lateral ficará, no mínimo, seis semanas fora de combate, ou seja, ele perderia, além das partidas já citadas, os dois duelos contra o Tottenham pela Uefa Champions League e cinco rodadas do Campeonato Espanhol.

Vale lembrar que o próprio jogador já havia se queixando de exaustidão neste início de temporada, tendo em vista que ele foi o único jogador do Real Madrid a ter jogado todos os jogos da nova temporada até aqui. No total, juntando clube e seleção, o atleta de 25 anos já participou de 12 partidas na atual temporada. A única partida em que ele foi poupado, foi no confronto diante Liechtenstein, onde a Fúria goleou por 8 a 0.

Sem Carvajal, a expectativa é que o jovem Hakim Achraf seja o titular na lateral-direita merengue neste domingo. Com a saída de Danilo, Zidane optou por não ir ao mercado e tentou achar a solução na base merengue, e por isso Achraf deve fazer sua estreia na equipe oficial contra o Espanyol.