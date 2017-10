Jogo Real Madrid x Espanyol AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Real Madrid e Espanyol no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil. O Real Madrid recebe o Espanyol no Estádio Santiago Bernabéu em busca da primeira vitória em casa no Campeonato Espanhol, fique ligado e acompanhe mais este duelo aqui conosco!

A goleada por 4 a 1 sobre o La Coruña na última rodada deu motivação ao elenco, que se vê preparado para começar a subir na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento

"Não se pode dormir nem fechar os olhos um instante, é um jogo de muita tensão e rigor", declarou Quique sobre enfrentar uma equipe tão qualificada em um estádio em que é praticamente imbatível

Quique Sánchez Flores fala à imprensa antes da partida | Foto: Divulgação/RCD Espanyol

Piatti, com febre, e Víctor Sánchez, que voltou a sentir uma antiga lesão, estão de fora do jogo e, por não ter jogadores com o mesmo perfil dos desfalques, Quique terá problemas na armação do time

Após um começo ruim, o Espanyol já não perde há três jogos e o técnico Quique Sánchez Flores espera manter o bom nível das últimas atuações: "Os jogadores vêm com força e como uma oportunidade, não pelo momento do Madrid, mas pelo nosso", disse.

Gareth Bale também é dúvida e Zizou falou sobre a situação do galês: "Veremos antes do jogo. É uma sobrecarga, nada sério, mas como sempre não gostamos de arriscar, mesmo sendo uma coisa pequena".

Marcelo, Theo Hernández, Kovacic, Benzema, machucados, estão de fora do jogo. Carvajal, que descobriu um problema cardiológico, também é desfalque para a partida

Com as estatísticas à seu favor, os blancos querem voltar a vencer para não se distanciar muito da ponta da tabela. Mas para isso, Zidane terá que encontrar para armar o time, que terá algumas baixas médicas.

Entrevista coletiva de Zinedine Zidane | Foto: Divulgação/Real Madrid CF

O confronto entre Real Madrid e Espanyol é o que mais saiu gol da equipe mandante (369) na história da La Liga e é também o jogo em que o time da casa marcou em mais ocasiões (144)

Após três jogos sem vitória em casa, o clube merengue tem mais uma chance de conseguir os três pontos diante de sua torcida, mas o técnico Zinedine Zidane não mostrou preocupação quanto à isso: "O que passou, passou, mas podemos mudar isso amanhã e é isso que vamos tentar", declarou