Jogo Barcelona x Las Palmas AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online. Nessa manhã de domingo, jogo Barcelona x Las Palmas ao vivo por mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Siga conosco.

O Camp Nou será o palco da partida. O duelo, em meio ao movimento político, terá enorme repercussão e visão. A Catalunha vive tensão política visando a independência.

O 1º de outubro é mais um dia polêmico e histórico na Catalunha. Mais uma vez, um referendo será feito para votar a separação do território da Espanha e, consequentemente, sua independência. Cultuado por alguns, criticado por outros, o pleito é considerado ilegal pela Justiça espanhola.0

Em entrevista coletiva, Ayestarán afirmou que existem diversas dificuldades para encarar o Barcelona no Camp Nou, mas manifestou animação para estrear no banco de reservas da equipe.

O novo comandante da equipe canária convocou 18 jogadores, e não vai poder contar com cinco jogadores, todos no departamento médico. O defensor Dani Castellano, os meio-campistas Halilovic, Momo Figueroa e Vitolo, além do atacante Rémy não reúnem condições físicas para entrarem em campo.

Além da mudança no comando técnico, a determinação de acabar com um jejum que dura 46 anos de não vencer o Barcelona motiva os atletas a fazerem parte da história do clube.

O time ocupa a 17ª posição, com seis pontos ganhos, à beira da zona de rebaixamento, e espera que a mudança no comando técnico seja um item fundamental para a reabilitação do time no Campeonato Espanhol.

Após Manolo Márquez pedir demissão, a diretoria do Las Palmas trouxe Pako Ayestarán para ser o novo treinador da equipe das Ilhas Canárias.

Em entrevista coletiva, o comandante blaugrana destacou que atingir os 21 pontos é necessário para manter o bom ânimo do ambiente, além de superar um adversário que costuma ter proposta de jogo que dá trabalho aos oponentes.

O técnico Ernesto Valverde convocou 18 jogadores para formar a lista de relacionados. Não jogam o meia Rafinha Alcântara, o atacante Ousmane Dembélé e o zagueiro Vermaelen, lesionados; além do lateral Digne, do meia Arda Turan e do atacante Paco Alcácer, por opção da comissão técnica.

Além disso, abrir uma boa vantagem diante do segundo colocado dá mais tranquilidade para trabalhar e seguir a toada na primeira posição do campeonato mais importante do país.

A campanha do Barcelona no Campeonato Espanhol é perfeita e irretocável, com máximo aproveitamento. E enfrentar o Las Palmas no fim desta manhã é importante para atingir a meta de vencer todos os jogos na Liga antes da pausa para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018.

O retrospecto é completamente favorável aos catalães. O último triunfo do Las Palmas sobre o rival aconteceu em 1971. Desde então, são 17 triunfos catalães e dois empates.

Por outro lado, o Las Palmas somou apenas um terço dos pontos disputados e está próximo à zona de rebaixamento. A campanha ruim, diferente da trajetória inicial na temporada passada, resultou na troca do comando técnico. Pako Ayestarán vai estrear à frente da equipe das Ilhas Canárias e vai tentar surpreender.

O Barça segue na liderança, com 18 pontos ganhos conquistados em seis partidas, e tenta aumentar a vantagem na primeira posição da tabela. Caso conquiste mais um triunfo, abre seis pontos de vantagem em relação ao Sevilla, segundo colocado.

Em meio ao cenário político, o Barcelona vai manter o máximo aproveitamento no Campeonato Espanhol e a campanha irretocável no torneio nacional. Às 11h15 deste domingo (1º), o time blaugrana vai encarar o Las Palmas, no Camp Nou, pela sétima rodada da Liga.