Willian José marca, e Real Sociedad empata com Bétis em partida de oito gols

Nesse domingo (1º), Real Sociedad e Real Bétis protagonizaram um jogo de oito gols no Estádio Anoeta. Com duas viradas e gols nos últimos minutos, as equipes empataram em 4 a 4 e seguem brigando na parte de cima da tabela. O duelo valeu pela sétima rodada da La Liga.

La Real tem dez pontos e milita na oitava posição, mas pode ser ultrapassada até o final da rodada. Já o Bétis, que faz um belo início de campeonato, chegou aos 13 pontos, ocupa a quarta colocação e espera por tropeços de Valencia e Real Madrid para se manter na zona de classificação para a Uefa Champions League.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com os visitantes buscando o gol desde os primeiros minutos. Aos quatro minutos, Antonio Sanabria teve boa chance dentro da área, mas finalizou por cima do gol. Dois minutos depois, Sanabria recebeu belo passe de Fabián Ruíz e dessa vez não desperdiçou, bateu forte de canhota para abrir o placar.

Em desvantagem, os donos da casa saíram em busca do empate que veio aos 13’ com Willian José de cabeça, após cruzamento de Odriozola. Embalada com o gol marcado, La Real continuou com a posse de bola, esperando o momento certo pra chegar à frente e conseguir a virada.

Aos 26’, Rodrigues recebeu bola pela esquerda e cruzou rasteiro, Oyarzabal pegou de primeira e fez 2 a 1. Mas a alegria não durou muito, dois minutos depois, Guardado bateu escanteio e Feddal subiu mais que a marcação e cabeceou firme para o gol, empatando a partida.

Debaixo de forte chuva, Sociedade e Bétis protagonizaram um jogo bem disputado (Foto: Divulgação/Real Sociedad)

Tão cheio de gols quanto foi o primeiro tempo foi também o segundo. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Joaquín recebeu lindo passe de Guardado pelo meio e bateu na saída do goleiro para colocar o Bétis na frente no placar novamente.

Mais uma vez, a equipe basca se viu tendo que correr atrás do resultado e continuou comandando as ações ofensivas, o que deu resultado aos 57’ quando Juanmi entrou pela esquerda e tocou rasteiro, a bola cruzou a área e Xabi Prieto apreceu quase sem ângulo para empurrar para o gol e outra vez empatar o jogo.

Perto do fim as equipes ficaram mais cautelosas para tentar evitar a derrota e o jogo encaminhava para terminar em igualdade. Mas faltando seis minutos para o término do jogo, aproveitando contra-ataque em velocidade, Sergio Leon recebeu longo lançamento, atravessou todo o campo de ataque e bateu na saída do goleiro Rulli.

Mesmo com poucos minutos para a reação, a Sociedad foi ao ataque e Diego Llorente conseguiu mais um empate, cabeceando forte após cobrança de escanteio de Llarramendi. E assim ficou, 4 a 4 em um jogo pra lá de agitado.