Com portões fechados, Messi marca duas vezes e Barcelona vence Las Palmas no Camp Nou

INCIDENCIAS: Jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, no Camp Nou, na Catalunha. Com portões fechados, sem torcida.

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, o Barcelona recebeu o Las Palmas no Camp Nou e, mesmo com portões fechados, venceu com tranquilidade pelo placar de 3 a 0. Apesar de primeiro tempo apático, os catalães cresceram na segunda etapa e com gols de Busquets e dois de Messi, conquistaram sua sétima vitória seguida na La Liga para manter os 100% de aproveitamento na competição.

Devido às manifestações e protestos da Catalunha para ter sua independência e se separar da Espanha, Barcelona e Las Palmas se enfrentaram com os portões do Camp Nou fechados e não teve torcida na partida. A decisão foi tomada para evitar que a torcida tivesse qualquer tentativa de protesto ou confusão nas arquibancadas.

Com a vitória sobre o Las Palmas, o Barcelona chega agora a sua sétima vitória em sete jogos no Campeonato Espanhol, somando 21 pontos na competição. Líder do campeonato com 100% de aproveitamento, o Barça soma agora cinco pontos a mais que o vice-líder Sevilla (16). Já o Las Palmas chega a três derrotas seguidas e se mantém com seis pontos, caindo para a 17ª colocação na tabela.

As duas equipes voltam aos gramados apenas daqui duas semanas. O Barcelona terá seu próximo compromisso no dia 14 de outubro, onde enfrentará o Atlético de Madrid fora de casa no Estádio Wanda Metropolitano, às 15h45. Por outro lado, o Las Palmas volta a jogar no dia 16 de outubro, numa segunda-feira, às 17h, onde recebe o Celta de Vigo em casa, no Estádio Gran Canaria.

Primeiro tempo sem gols, mas com muitos cartões

Primeiro tempo foi sem bola na rede

Barcelona e Las Palmas tiveram início de jogo com mais movimentação e troca de passes da equipe catalã. Nos primeiros minutos o Barcelona pressionava mais a saída de bola do adversário, mas não conseguia assustar tanto a defesa dos visitantes. Em um jogo morno, onde o Barcelona não criava chances perigosas e também não sofria perigo contra um Las Palmas que demonstrava medo para subir ao ataque, a partida não teve tanta emoção na primeira etapa.

A primeira chance mais perigosa da partida foi só aos 21min com Messi cobrando falta. Em ótima cobrança de Messi pelo lado direito do campo, o argentino obrigou Chichizola a se esticar todo e fazer grande defesa para impedir o gol do Barça. Suárez ainda tentou pegar o rebote, mas a zaga afastou a bola. Após a boa chegada catalã, o Las Palmas cresce na partida e começa a assustar o Barça, criando boas chances. Em meio disto, os culés ainda tiveram uma boa oportunidade com Paulinho que, em cruzamento de Sergi Roberto pela direita, chegou cabeceando firme e raspou a trave.

No final da primeira etapa, a última boa chance foi do Las Palmas. Tannane de novo chegando com perigo e cruza rasteiro pela direita para Calleri chegar chutando de primeira e carimbar a trave de Stegen. Quase o Las Palmas abre o placar.

Barcelona cresce no jogo e conquista mais uma vitória

Voltando do intervalo com outra cara em relação a primeira etapa, o Barcelona começou o segundo tempo com Iniesta e Rakitic nos lugares de Paulinho e Aleix Vidal e já foi logo assustando o Las Palmas. Aos 3min, Messi cobrou falta com muito perigo e obrigou o goleiro Chichizola a fazer boa defesa e mandar para escanteio.

Na cobrança de escanteio de Messi, o argentino cruzou com perfeição para Busquets que conseguiu desviar e balançar as redes do Las Palmas, abrindo o placar da partida para os catalães. A partir do primeiro gol, o Barcelona começou a pressionar e atacar com Messi e Suárez, obrigando o goleiro Chichizola a trabalhar bastante e fazer boas intervenções.

Com uma postura bastante diferente da primeira etapa, o Barcelona finalmente entrou na partida com a entrada de Iniesta e Rakitic, que deram outro ritmo para os donos da casa. Os culés começaram a criar boas oportunidades e pressionava o Las Palmas. Depois de muitas chances criadas, o Barcelona ampliou o marcador. Aos 25min da segunda etapa, Messi recebe grande passe pelas costas da zaga e com a maior tranquilidade dribla o goleiro Chichizola, só tendo o trabalho de empurrar a bola para as redes.

Messi comandou mais uma vitória culé

Aos 31min, o Barcelona conseguiu seu terceiro gol e novamente com Messi. Depois de o argentino arrancar e acionar Rakitic, o croata tocou para Suárez que devolveu de primeira para Messi. O camisa 10 recebeu livre dentro da área e só tocou na saída do goleiro Chichizola. 3 a 0 para o Barcelona que se encaminhava para mais uma vitória. Aos 38min da segunda etapa, Iniesta que havia entrado na volta do intervalo acabou sentindo dores e teve que ser substituído, dando lugar a André Gomes. Uma preocupação para o Barcelona que perdeu seu capitão em apenas 38min em campo.

No último lance da partida, Suárez recebeu livre na entrada da área, mas acabou chutando cruzado para fora. Irritado pelo lance perdido, o uruguaio acabou rasgando a própria camisa e deixou o gramado restando dois minutos para o final da partida. Com os 3 a 0, o Barcelona venceu sua sétima partida na competição e se mantém líder do campeonato somando todos 21 pontos possíveis até então. Messi que foi autor de dois gols na partida, agora soma 11 gols em sete rodadas e é o artilheiro do campeonato.