Com destaque para brasileiras, Barcelona e Atlético de Madrid goleiam pelo Espanhol Feminino

Foto: Divulgação/At. Madrid Femenino

A quarta rodada da Liga Iberdrola ocorreu nesse final de semana. Com mais uma goleada, o Barcelona não tomou conhecimento do Santa Teresa jogando na Catalunha, enquanto o Atletico de Madrid goleou o Athletic Bilbao jogando em Madrid. Blaugranas e colchoneras dividem a liderança da competição com 12 pontos em quatro partidas, sendo o clube catalão o líder nos critérios de desempate.

Brasileiras em alta na competição

No sábado (30) o Barcelona recebeu a equipe do Santa Teresa e jogou com o time teoricamente titular, mesmo tendo um importante compromisso no meio de semana pela Uefa Women's Champions League onde enfrentam na quarta feira (4) o time norueguês do Avaldsnes no Haugesund Stadion, na Noruega. A goleada começou logo aos dois minutos com a inglesa Toni Duggan que marcou seu primeiro gol com a camisa do Barcelona.

Alexia Putellas marcou aos 15 e aos 28 e por fim a holandesa Lieke Martens marcou seu primeiro gol no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, as brasileira Andressa Alves, que marcou duas vezes e Fabiana marcaram, assim como Olga, Roddik e Losada, completando o 10 a 0, até agora, a maior goleada da competição.

Ainda no mesmo dia, o Atletico de Madrid, que terá um difícil desafio pela UWCL também na quarta feira (4), onde enfrentará o Wolfsburg, atual campeão alemão e duas vezes vencedor da Champions Feminina, jogando no Estadio Cerro del Espino, em Majadahonda, encarou a equipe do Athletic Bilbao que veio de vitória diante do Valencia, na última rodada.

As brasileiras Ludmila e Jucinara foram destaques, com a atacante marcando dois gols e a lateral um na goleada por 6 a 0 diante da equipe basca. Outro time de Madrid que venceu no mesmo dia foi o Madrid CFF, Nahikari marcou de pênalti para a equipe da Real Sociedad, mas Jade marcou duas vezes na vitória de virada por 2 a 1, da equipe estreante na primeira divisão.

Empate insano entre Sevilla e Levante foi destaque nos jogos do domingo

Outras cinco partidas foram realizadas nesse domingo (1º), tendo como grande destaque o empate por 5 a 5 entre Sevilla e Levante, em partida jogada na Andaluzia. Rival local do Levante, o Valencia conseguiu vitória magra diante do Sporting Huelva por 1 a 0 jogando em seus domínios. Outra equipe que goleou foi o Albacete, jogando nas Ilhas Canárias venceu por 5 a 0 o time do Granadilla. Nas outras duas partidas do dia, o Rayo Vallecano venceu o Espanyol jogando na Catalunha, enquanto o Bétis venceu o Zaragoza, em ambas as partidas o placar foi de 1 a 0.

Classificação após a quarta rodada. (Foto: Reprodução/La Liga)

A quinta rodada será realizada no domingo que vem (8), com direito a duas grandes partidas: Valencia x Atletico de Madrid, além de Athletic Bilbao e Barcelona.