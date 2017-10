Real Madrid supera Espanyol com grande atuação de Isco e alcança primeira vitória em casa na Liga

INCIDENCIAS: partida válida pela sétima rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri, espanha

Acabou a "seca". Neste domingo (1º), o Real Madrid recebeu o Espanyol no fechamento da sétima rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Com dois de Isco, os merengues venceram por 2 a 0 e conquistaram seu primeiro triunfo em casa no campeonato nacional, após ter empatado as primeiras três partidas no Bernabéu.

Com este resultado, o Real Madrid pulou para a quinta colocação, chegando aos 14 pontos. O Espanyol está em 14º com oito pontos. Na próxima rodada, que só será realizada daqui a duas semanas, o Real Madrid vai até o Coliseum Alfonso Pérez encarar o Getafe no sábado (14), às 11h15. Na sexta (13), o Espanyol recebe o Levante.

Merengues dominam e saem na frente com Isco

Isco em ação

Tendo que mostrar serviço em busca da primeira vitória em casa no campeonato, o Real Madrid chegou muito bem com menos de um minuto de jogo, quando Sergio Ramos lançou e a bola chegou em Isco, que saiu cara a cara com Pau López, finalizou, mas o arqueiro dos pericos fez grande intervenção. O Espanyol só se defendia e não atacava.

O jogo era todo para os merengues, que pressionavam muito, chegando bem, mas perdendo boas chances. Quase Sergio Ramos marcou após cruzamento de Kroos, quando o capitão merengue subiu bem, cabeceou com força, mas Pau López, grande nome do jogo até aquele momento, fez mais uma ótima defesa.

Só que após tanto tentar, o Real Madrid finalmente furou a meta dos visitantes, quando Cristiano Ronaldo recebeu com espaço quase na entrada da área, observou bem a passagem de Isco e mandou na área para o camisa 22, que finalizou cara a cara com Pau López de bico e abriu o placar no Santiago Bernabéu: 1 a 0 Real Madrid.

No final do primeiro tempo, com o placar a seu favor, os blancos diminuíram um pouco o ritmo, o que acabou dando mais "moral" para o Espanyol. Com isso, quase que os visitantes marcaram com Gerard Moreno, que aproveitou falha de Casemiro, finalizou de canhota na área e mandou na trave de Navas, em lance que encerrou a primeira etapa.

Espanyol volta bem, mas Isco deixa mais um e garante triunfo

Por outro lado, CR7 não marcou | Foto: Sonia Canada/Getty Images

Atrás no marcador, o Espanyol voltou bem melhor para a segunda etapa, tanto que chegou muito bem logo cedo, quando Kroos e Varane saíram jogando errado e a bola chegou em Marc Navarro na direita, que recebeu na área e finalizou cruzado, mas Navas fez excelente intervenção e salvou o Madrid.

Na medida que os pericos atacavam, acabavam dando espaço na defesa para os merengues, e foi assim que os donos da casa conseguiram ampliar, na sua marca registrada: o contra-ataque. Aos 26', Cristiano Ronaldo avançou pelo meio, abriu com Asensio na esquerda, que cruzou para trás, Isco dominou na área e finalizou no canto de Pau López, tirando um peso das costas e deixando tudo mais tranquilo no Bernabéu: 2 a 0 Real Madrid.

Após o gol, a partida ficou mais morna, tendo em vista que o Real Madrid tirou o pé do acelerador e se focou mais em manter seu gol intacto. O Espanyol trocava passes tentando achar espaços na defesa merengue, mas também não conseguiu e a partida terminou mesmo na vitória "simples" dos blancos.