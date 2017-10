Zidane elogia Isco após partida: "Ele sabe que é importante para o Real Madrid"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Neste domingo (1), o Real Madrid venceu a primeira partida em casa pelo Campeonato Espanhol 2017-18 ao derrotar o Espanyol no dia da votação da independência da Catalunha. O jogo, marcado por demonstrações de apoio ao país vindo das arquibancadas, teve mais uma boa atuação de Isco Alarcón que marcou duas vezes e garantiu a vitória merengue. Na coletiva, Zidane elogiou o "magia", o estreando Achraf e destacou cansaço da equipe no segundo tempo.

"Tivemos paciência e chances, no primeiro tempo voltamos para o vestiário com 1 a 0, poderíamos ter feito mais gols. Fomos bem na primeira parte, com Marco, Isco, Cristiano", explicou Zinedine Ziddane no inicio da coletiva. Sobre o rendimento mudar na segunda parte, o francês dedicou ao cansaço: "No segundo tempo estivemos cansados, depois de sete partidas como as que tivemos, é normal. Ficamos um pouco mal fisicamente e muitos dos meus jogadores não vão ter tempo para descansar", comentou citando a próxima data FIFA com os últimos jogos para definir as vagas para a Copa da Rússia.

Preocupado com a viagem de seus jogadores pelas seleções nacionais, Zizou torce para não receber notícias de lesões: "Eles terão uma semana importante agora pela frente, pela classificação para a Copa do Mundo. O mais importante para mim é que não se lesionem", declarou.

Sobre Francisco Alarcón, o "Isco", para o francês há uma diferença entre o camisa 22 de antes, comandado por Ancelotti, e o de agora: "Sua confiança mudou, ele é mais confiante agora, sabe que é um jogador importante para o Real Madrid".

Sem marcar por três jogos na Liga Espanhola, Cristiano Ronaldo foi assunto na zona mista. Perguntado sobre o português, Zizou afastou boatos de que ele está cansado e se demonstrou feliz com o futebol do camisa 7, apesar da ausência de gols. "Ele está muito decepcionado porque não marcou ainda na Liga, mas o futebol é assim. O passe que ele deu para o Isco foi fenomenal. Espero que ele marque no próximo jogo", declarou.

Estreante no time principal, Achraf teve a dificil missão de substituição Daniel Carvajal, afastado por problemas cardiológicos. "Estou feliz por ele, é sua primeira partida aqui e ainda foi no Bernabéu. Foi espetacular, jogou para cima, defendendo bem, sério, fácil... estou feliz pela sua estréia, é um dia importante para ele. Ele vai se lembrar desse dia por toda sua vida. Fico feliz, ele foi muito bem. Todos estamos felizes por ele", disse com sorriso no rosto.

Mais um número para a história, Zidane alcançou 50 vitórias com o Real Madrid. "Tentamos ganhar sempre, são três vitórias seguidas somando a da Champions e é isso que queremos. Vamos seguir somando", comentou o treinador sobre o dado alcançado.

Isco defende CR7 e se mostra confiante

Após a partida, Francisco Alarcón falou com a imprensa na beira do campo e se consciente da dificuldade do time em balançar as redes. "Estava difícil fazer gols, mas criamos as oportunidades. Precisamos melhorar, somos o Real Madrid e voltaremos a marcar", comentou o camisa 22 que é atualmente, sétima rodada, o meio-campista com mais gols na Liga Espanhola.

Sobre o gol de bico, relembrou um que marcou no Europeu Sub-21: "Fiz um gol parecido, na primeira vez que tentei e peguei melhor na bola, não deu certo. Na segunda vez não peguei tão bem e consegui... são coisas que acontecem no futebol. Estou feliz pelo gol porque ultimamente não estava acertando", declarou.

Outro assunto questionado, foi a ausência de gols de Cristiano Ronaldo. O gajo passou, pela primeira vez desde que chegou ao clube, três jogos jogando sem marcar pelo Campeonato Espanhol. "Ele não marcou, mas fez na Liga dos Campeões. É questão de tempo e partidas para que volte a fazer gols na Liga. O importante são os três pontos", respondeu.