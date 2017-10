Piqué deixa vaga na seleção espanhola em aberto: "Não teria problema em sair"

Google Plus

Foto: Pedro Salado/Getty Images

Em entrevista concedida após o jogo contra o Las Palmas neste domingo (1º), o zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, se ofereceu para deixar a Seleção Espanhola.

No dia em que a Catalunha participou de um referendo a favor de sua independência, o clube até tentou adiar a partida devido os incidentes ocorridos na região, mas não obteve êxito: “Foi minha pior experiência como jogador. A diretoria foi ao vestiário para tomar a decisão conosco”, comentou Piqué, visivelmente emocionado depois do jogo.

O zagueiro de 30 anos, que votou no referendo antes da partida, disse que “foi um dia muito difícil, provavelmente o mais difícil desde que me tornei profissional”.

Piqué em um Camp Nou vazio antes do jogo contra o Las Palmas | Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Campeão da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha, Piqué é um dos símbolos da luta da Catalunha pela independência e falou sobre sua permanência na seleção: “Eu realmente acho que posso continuar na seleção porque estou convencido de que há milhares de pessoas que não concordam com o que aconteceu”.

Mesmo assim, deixou nas mãos dos dirigentes a sua permanência: “Se o treinador ou outro executivo da Federação Espanhola achar que eu sou um problema ou uma perturbação para o grupo, eu não tenho problemas em me retirar antes de 2018”, afirmou.

Para finalizar, o camisa 3 catalão disse que “Ser convocado não é uma competição de quem é mais patriota. Houve muitos jogadores que se naturalizaram de outros países e não eram espanhóis”.

“Ser convocado é ir com o time, jogar o melhor que você possa e tentar vencer. É assim que eu entendo”, disse. Piqué é nascido em Barcelona, formado na divisão de base já disputou mais de 200 partidas pelo clube.

Pela seleção, é convocado desde 2002 para a categoria sub-16, de 2009 pra cá atua pelo time principal, tendo sido convocado 91 vezes, marcando 5 gols. Conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.